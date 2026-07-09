Spotify prépare une intégration Gemini pour les lunettes Android XR qui permettrait d’analyser votre environnement via la caméra et de jouer une musique adaptée à ce que vous voyez. Une fonction encore en développement, repérée dans le code de l’application.
Imaginez demander à voix haute « Hey Gemini, mets une bande-son à ce que je regarde » et voir Spotify choisir instantanément le morceau qui colle à la scène devant vous. Gym, coucher de soleil, chantier, forêt : la musique s’adapterait non plus à votre humeur déclarée, mais à votre environnement réel, capturé par la caméra de vos lunettes connectées. C’est ce que laissent entrevoir des chaînes de code repérées par Android Authority dans la version 9.1.66.1259 de l’application Spotify, une fonction qui n’existe pas encore mais dont l’architecture commence à prendre forme.
Spotify mise sur Android XR pour réinventer la personnalisation musicale
L’analyse du code révèle des intentions précises. Spotify préparerait une interface dédiée aux futures lunettes Android XR de Google, avec Gemini comme colonne vertébrale de l’expérience. Une fois le compte Google connecté, l’utilisateur pourrait contrôler la lecture vocalement, créer des playlists à la volée et, surtout, déclencher ce mode de découverte contextuelle : l’IA analyserait ce que capte la caméra des lunettes pour sélectionner une musique en cohérence avec la scène.
La logique tient. On veut autre chose dans une salle de sport et sur un balcon au crépuscule. Sauf que jusqu’ici, c’était à l’utilisateur de faire le tri, de chercher la playlist, d’ajuster. Là, Spotify voudrait court-circuiter toute cette friction. Ce qui est plus intéressant, c’est que le service ne se positionne plus seulement comme une bibliothèque musicale intelligente, mais comme un assistant contextuel permanent, capable d’interpréter le monde réel pour en produire une bande-son.
Une intégration Gemini qui dépasse les lunettes XR
Au-delà du cas des lunettes, Spotify renforce plus largement son intégration avec l’écosystème Gemini sur Android. L’assistant peut déjà contrôler la lecture et générer des playlists par requête en langage naturel, sans ouvrir l’application. Parallèlement, Spotify déploie en bêta aux États-Unis et au Canada sa fonction « Prompted Playlist » pour les abonnés Premium (12 $/mois), qui permet de décrire précisément l’ambiance souhaitée et de laisser l’IA construire une sélection en puisant dans l’historique d’écoute et les tendances actuelles. La playlist peut même se régénérer automatiquement chaque jour ou chaque semaine.
Ces deux briques pointent vers la même direction : Spotify réserve ses fonctions IA les plus avancées aux abonnés payants, tout en s’appuyant sur l’infrastructure de Google plutôt que de construire ses propres modèles. Côté marché, Google prévoirait de vendre 2 millions de lunettes Android XR cette année, ce qui représente une base d’utilisateurs encore modeste, mais suffisante pour que Spotify veuille être présent dès le lancement.
Reste à voir si l’expérience tient ses promesses à l’usage. Analyser un environnement pour en déduire une musique appropriée, c’est un problème multimodal non trivial : une cuisine peut appeler du jazz ou du rock selon l’heure, une forêt de l'ambient ou du folk selon la lumière. La pertinence de la sélection dépendra entièrement de la finesse du modèle. Et comme toujours, rien ne garantit que ces fonctions atteindront un jour la version publique de l’application.