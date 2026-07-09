Imaginez demander à voix haute « Hey Gemini, mets une bande-son à ce que je regarde » et voir Spotify choisir instantanément le morceau qui colle à la scène devant vous. Gym, coucher de soleil, chantier, forêt : la musique s’adapterait non plus à votre humeur déclarée, mais à votre environnement réel, capturé par la caméra de vos lunettes connectées. C’est ce que laissent entrevoir des chaînes de code repérées par Android Authority dans la version 9.1.66.1259 de l’application Spotify, une fonction qui n’existe pas encore mais dont l’architecture commence à prendre forme.