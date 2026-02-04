Spotify aime rappeler qu’il ne se contente pas d’être un simple lecteur de musique. Playlists éditoriales, Spotify Wrapped, recommandations algorithmiques… la plateforme tente depuis longtemps de cultiver une relation presque ludique avec ses utilisateurs.
Et justement ! Des indices repérés dans les entrailles de l’application Android laissent penser que Spotify travaille sur une nouvelle fonctionnalité. De petites choses encore floues dans l'APK, mais suffisamment évocatrices pour éveiller la curiosité des mélomanes.
Un indice repéré dans la dernière mise à jour de Spotify
En analysant la version 9.1.22.645 de l’application Spotify pour Android, nos confrères d'Android Authority ont repéré plusieurs chaînes de texte faisant référence à un jeu de reconnaissance musicale. Aucun visuel, aucun bouton actif et encore moins une esquisse de gameplay à ce stade, simplement des références qui en disent déjà long, sous le libellé "spotify music guess".
Ce n’est pas la première fois que Spotify explore ce terrain. En 2022, la plateforme avait racheté Heardle, un jeu inspiré de Wordle où il fallait deviner une chanson à partir de quelques secondes d’écoute. L’expérience, uniquement accessible via le web, avait finalement été arrêtée en mai 2023, sans réelle explication publique. Depuis, silence radio. Jusqu’à aujourd’hui !
Un jeu musical… ou quelque chose de différent ?
Difficile de dire si Spotify prépare un simple retour de Heardle avec une version mobile repensée ou une expérience totalement nouvelle. L’approche pourrait être plus sociale, plus intégrée à l’écosystème de l’application : défis entre amis, classements, scores à partager… ou au contraire une expérience plus intime, pensée pour tester sa culture musicale en solo.
Ce qui est certain, c’est que ce type de format coche plusieurs cases stratégiques pour Spotify : renforcer l’engagement, encourager l’usage quotidien et valoriser l’identité musicale des utilisateurs. Dans un contexte où la concurrence entre plateformes de streaming se joue aussi sur l’expérience, le jeu devient un levier crédible.
Reste une inconnue majeure : cette fonctionnalité verra-t-elle réellement le jour ? Comme souvent avec les analyses d’APK, rien ne garantit une sortie publique. Mais une chose est sûre : Spotify semble à nouveau tenté par l’idée de faire jouer ses utilisateurs avec la musique. Et ce simple constat suffit déjà à intriguer.
