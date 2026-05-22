L’accord avec UMG en est le parfait exemple, et le résultat s’annonce ambitieux. Le principe est simple : les abonnés Premium pourront accéder, en déboursant malgré tout un supplément, à un outil pour créer des remixes et reprises de certains morceaux par IA. Les artistes, eux, devront expressément accepter de participer au programme. Ceux qui y adhèrent percevront des redevances sur chaque création générée à partir de leur œuvre.