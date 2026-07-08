Les modèles de langage ne suffisent plus. Pour OpenAI, la prochaine bataille ne se jouera pas seulement dans la puissance de GPT, mais aussi dans sa capacité à s’installer vraiment au cœur des entreprises. C’est tout le sens du rachat annoncé de Northslope par OpenAI Deployment Company, la structure lancée en mai pour aider les clients à transformer l’IA en outils de production.

L’influence Palantir au service d’OpenAI

Information dévoilée par Axios , le montant de l’opération n’a pas été communiqué et le dossier reste soumis aux validations réglementaires.

Northslope ne développe pas un concurrent de ChatGPT. La jeune société conçoit des applications d’IA adaptées à des besoins précis, dans des secteurs comme la santé, l’énergie, l’industrie, l’aéronautique ou la chaîne logistique.

Son ADN rappelle fortement Palantir, dont sont issus ses fondateurs. On y retrouve cette culture des ingénieurs envoyés directement chez les clients (FDE pour Forward Deployed Engineers) pour comprendre leurs contraintes, connecter les outils existants et bâtir des solutions utilisables au quotidien.