À la veille du lancement public de GPT-5.6, OpenAI accélère sur l’IA d’entreprise. Sa branche dédiée au déploiement va racheter Northslope, une société spécialisée dans les applications sur mesure et l’accompagnement direct des grands clients.
Les modèles de langage ne suffisent plus. Pour OpenAI, la prochaine bataille ne se jouera pas seulement dans la puissance de GPT, mais aussi dans sa capacité à s’installer vraiment au cœur des entreprises. C’est tout le sens du rachat annoncé de Northslope par OpenAI Deployment Company, la structure lancée en mai pour aider les clients à transformer l’IA en outils de production.Information dévoilée par Axios, le montant de l’opération n’a pas été communiqué et le dossier reste soumis aux validations réglementaires.
L’influence Palantir au service d’OpenAI
Northslope ne développe pas un concurrent de ChatGPT. La jeune société conçoit des applications d’IA adaptées à des besoins précis, dans des secteurs comme la santé, l’énergie, l’industrie, l’aéronautique ou la chaîne logistique.
Son ADN rappelle fortement Palantir, dont sont issus ses fondateurs. On y retrouve cette culture des ingénieurs envoyés directement chez les clients (FDE pour Forward Deployed Engineers) pour comprendre leurs contraintes, connecter les outils existants et bâtir des solutions utilisables au quotidien.
En effet, si beaucoup de grands comptes savent bien comparer les performances d’un modèle de LLM, ils savent en revanche beaucoup moins comment le brancher proprement sur un ERP vieillissant, une chaîne logistique complexe ou des règles internes accumulées depuis vingt ans.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
OpenAI prépare l’après GPT-5.6
Ce rachat arrive aussi à un moment stratégique. GPT-5.6 doit marquer une nouvelle étape technique, avec des variantes Sol, Terra et Luna. Mais pour les grands comptes, un meilleur modèle ne suffit plus forcément. Il faut encore pouvoir ensuite l’intégrer, le sécuriser, mesurer son retour sur investissement et l’adapter à des usages parfois très spécifiques.