S'il ne restait déjà plus beaucoup de secrets à lever sur le nouveau smartphone de Nothing, on peut enfin se plonger dans les specs exactes du produit, ainsi que sur le sujet qui intéresse tout le monde : son prix. On imagine que la marque doit bien rogner sur ses marges, car il se présente dès aujourd'hui à partir de 329€, soit 40€ de moins que le (4a) à son lancement.