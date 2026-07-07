Comme promis, Nothing nous dévoile aujourd'hui ses nouveautés à petit prix. Malgré un marché sous haute tension, le Phone (4b) se présente comme un smartphone abordable et durable. Parallèlement, les nouveaux écouteurs ear (3a) poursuivent la success story de la marque dans le domaine de l'audio.
S'il ne restait déjà plus beaucoup de secrets à lever sur le nouveau smartphone de Nothing, on peut enfin se plonger dans les specs exactes du produit, ainsi que sur le sujet qui intéresse tout le monde : son prix. On imagine que la marque doit bien rogner sur ses marges, car il se présente dès aujourd'hui à partir de 329€, soit 40€ de moins que le (4a) à son lancement.
- Un look toujours audacieux
- Un meilleur écran que l'an dernier
- Ce téléobjectif merveilleux
Le petit frère du Phone (4a)
Comme son nom le suggère, le Nothing Phone (4b) est le petit frère du Phone (4a) lancé plus tôt cette année. Un successeur du Phone (3a) Lite, même, si l'on y réfléchit bien. En d'autres termes : une entrée de gamme, qui va venir combler l'absence d'un CMF Phone 3 Pro cette année.
Le smartphone se pare d'un design (forcément) très à part, qui fait toutefois l'impasse sur une des marottes de la marque : le dos transparent. La « Glyph Bar » du (4a) fait ici son retour, et servira d'indicateur de notifications glorifié. L'Essential Key, permettant d'enregistrer captures d'écran et mémos vocaux pour les faire mouliner par l'IA, est également de la partie.
Embarquant un écran OLED de 6,7", le Nothing Phone (4b) affiche une définition Full HD classique et une fréquence de rafraîchissement plafond de 120 Hz. Sous le capot, on retrouvera un processeur Snapdragon 6 Gen 4 relativement modeste, qui place le smartphone en concurrent frontal du Redmi Note 15. 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, et une batterie impressionnante de 5200 mAh complètent le tableau.
Enfin, la partie photo s'articulera autour de deux modules : un grand-angle de 50 mégapixels et un ultrawide de 8 mégapixels. À l'avant, il faudra compter sur un module 16 mégapixels pour ses selfies.
Des écouteurs à réduction de bruit sous les 100€
Deuxième volet des annonces du jour : les ear (3a). Ces nouveaux écouteurs sans fil proposés en jaune, rose, blanc ou noir viennent renforcer la stratégie impeccable de la marque en matière d'audio. Vous commencez à connaître la nomenclature : il s'agit là d'une version plus abordable ear (3) — des écouteurs relativement sans éclat que nous testions en septembre dernier.
Toujours présentés sous la forme d'intra-auriculaires avec ANC (jusqu'à 45 dB), ils présentent des transducteurs 12 mm et conservent leur compatibilité avec le codec LDAC ainsi que leur certification Hi-Res Audio. L'originalité de ces écouteurs vient de leur fonctionnalité « audio snapshots », qui permet d'utiliser une commande tactile pour enregistrer jusqu'à 2h d'audio sur la mémoire embarquée de 32 Mo. Une fonctionnalité originale, qui permet aussi d'enregistrer ses appels téléphoniques.
Les ear (3a) intègrent également ChatGPT lorsqu'ils sont connectés à un smartphone Nothing. Compatibles Bluetooth 6.0, ils sont paramétrables via un égaliseur 8-bandes via l'application idoine. Leur autonomie est enfin estimée à 10 heures (42h avec le boîtier), et ils sont certifiés IP54 pour résister aux éclaboussures ou à la sueur.
Les écouteurs ear (3a) et le Nothing Phone (4b) sont disponibles dès aujourd'hui.