Il fallait s'y attendre avec Nothing : le design du nouveau smartphone qui sera révélé officiellement le 7 juillet prochain est clivant. Quoique moins que les précédents membres de la famille. Le Nothing Phone (4b) sera disponible en noir, blanc et bleu, et affichera, comme le modèle (4a) Pro, un dos opaque — chose qui tranche avec les habitudes de la marque.