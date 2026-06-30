Le secret n'aura pas tenu bien longtemps. Quelques jours seulement après l'annonce de sa présentation, le nouveau smartphone de Nothing, le Phone (4b), fuite dans les grandes largeurs.
Le leaker Almighty Tech dit s'être procuré non pas un mais trois nouveaux smartphones de chez Nothing et nous offre un tour du propriétaire. Conformément à nos attentes, ce nouveau venu abordable pioche à la fois son inspiration dans le récent Nothing Phone (4a) Pro, le (4a) mais aussi le CMF Phone 2 Pro — notre smartphone de l'année 2025.
- Ce design !
- Les performances d'un smartphone à 500€
- Une batterie increvable
Un design encore très à part
Il fallait s'y attendre avec Nothing : le design du nouveau smartphone qui sera révélé officiellement le 7 juillet prochain est clivant. Quoique moins que les précédents membres de la famille. Le Nothing Phone (4b) sera disponible en noir, blanc et bleu, et affichera, comme le modèle (4a) Pro, un dos opaque — chose qui tranche avec les habitudes de la marque.
Les deux caméras du smartphone (un grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels) sont logés dans une sorte de plateau, qui évoque aussi bien le (4a) Pro, mais aussi l'iPhone 17 Pro ou le Honor 600.
On le savait déjà : le Nothing Phone (4b) profite également de la « Glyph Bar », cette bande LED verticale qui sert d'alerte de notifications, de flash, mais également d'indicateur de progression pour certaines applications compatibles.
La plus grosse batterie de Nothing
Si l'on s'attend à ce que le Nothing Phone (4b) se lance à un tarif plus abordable que le Phone (4a) (vendu à partir de 369€), il devrait surpasser ses grands frères sur un point confirmé par Almighty Tech : la batterie.
D'après les informations glanées sur l'interface Nothing OS 4.1 (basée sur Android 16), ce nouveau modèle sera équipé d'une batterie de 6000 mAh. En d'autres termes, il s'agira de la batterie la plus conséquente ayant jamais pris place au sein d'un smartphone de la marque. À titre de comparaison, le Nothing Phone (4a) Pro affiche seulement 5040 mAh (et son autonomie était déjà excellente).
Nous reste évidemment toujours l'inconnue du prix, même si on peut imaginer que d'autres fuites s'ajouteront à celle-ci durant la petite semaine qui nous sépare encore de l'annonce officielle. Des pronostics ?