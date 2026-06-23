Pas le temps de niaiser, comme dirait l'autre. À peine la sortie du CMF Phone 3 Pro enterrée que Nothing détourne l'attention avec une annonce surprise : un nouveau venu viendra épaissir le catalogue de smartphones de la marques d'ici quelques jours.
La jeune pousse londonienne écrivait en fin de semaine dernière que le marché de la RAM est devenu tellement inflationniste que l'idée même d'un CMF Phone 3 Pro était, en l'état, irréalisable. Nothing nous invite pourtant aujourd'hui à la présentation d'un nouveau smartphone que l'on devine d'entrée de gamme : le Phone (4b).
- Un look toujours audacieux
- Un meilleur écran que l'an dernier
- Ce téléobjectif merveilleux
Nothing prépare l'annonce du Phone (4b)
Vous pouvez d'ores et déjà griffonner votre calendrier à la date du 7 juillet, à 12h30 heure française. Nothing organisera à cette date une conférence qui nous permettra de découvrir « une toute nouvelle gamme de smartphones », lit-on dans le communiqué. À savoir : le Phone (4b).
De quoi s'agit-il exactement ? On croit comprendre en lisant entre les lignes que cette référence devrait se positionner en premier maillon de la chaîne alimentaire de Nothing. « Le Phone (4b) marque le début de cette nouvelle série et le début du parcours de l'utilisateur au sein de l'écosystème Nothing », poursuit le communiqué de presse. En clair : un smartphone plus abordable que le Nothing Phone (4a), disponible à partir de 399€.
Sur le visuel partagé par la marque, on distingue quelques croquis qui reprennent le design arrière de plusieurs modèles de la marque, et notamment l'énorme bloc du Phone (4a) Pro. Faut-il comprendre que certaines technologies embarquées sur le midrange "premium" s'inviteront sur ce nouveau modèle ? À vos pronostics.
Que sait-on du Nothing Phone (4b) ?
En réalité, cela fait quelques jours déjà que Nothing joue avec sa communauté à grand renfort de teasing sur les réseaux sociaux. Malheureusement, jusqu'à présent, aucun détail technique ne semble avoir fuité au sujet du Phone (4b). À 13 jours de l'annonce, cela tient presque de l'exploit.
Forcément, la question que tout le monde se pose est celle du prix. Sans vouloir doucher vos espoirs, Nothing annonçait le week-end dernier être incapable de proposer un digne successeur au CMF Phone 3 Pro, dont le prédécesseur (notre smartphone de l'année 2025) était lancé à 259€. Nul besoin de boule de cristal pour comprendre que le Phone (4b) sera très certainement commercialisé entre 300 et 400€.
Il est bon de rappeler que Nothing nous avait déjà fait le coup de l'entrée de gamme l'année dernière, avec le Phone (3a) Lite (que nous n'avions pas pu tester faute d'exemplaire réservé à la presse). Un smartphone vendu 279€, soit 70€ de moins que le (3a) de l'époque. Espérons que la même politique tarifaire s'appliquera ici.