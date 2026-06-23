De quoi s'agit-il exactement ? On croit comprendre en lisant entre les lignes que cette référence devrait se positionner en premier maillon de la chaîne alimentaire de Nothing. « Le Phone (4b) marque le début de cette nouvelle série et le début du parcours de l'utilisateur au sein de l'écosystème Nothing », poursuit le communiqué de presse. En clair : un smartphone plus abordable que le Nothing Phone (4a), disponible à partir de 399€.