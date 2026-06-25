La touche Essential Key est toujours en place sur la tranche gauche, et permettra d'enregistrer captures d'écran, mémos vocaux et autres souvenirs dans un espace sécurisé, enrichi par l'IA, qui se chargera de vous créer des rappels, raccourcis et autres éléments pratiques au fil de l'eau. Dans la vidéo de présentation partagée par Nothing, le Phone (4b) affiche une belle robe bleu ciel. D'autres coloris plus classiques devraient aussi être disponibles au lancement le 7 juillet prochain.