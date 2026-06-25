Nothing ne perd décidément pas de temps. À peine l'existence du Phone (4b) officialisée que la marque coupe la chique aux leakers habituels en dévoilant lui-même son design.
Un smartphone au look encore très particulier (sommes-nous surpris ?), qui emprunte à la fois des éléments esthétiques du Nothing Phone (4a) Pro, du (4a), mais aussi, peut-être, du CMF Phone 3 Pro dont on sait désormais qu'il ne sortira pas cette année.
- Un look toujours audacieux
- Un meilleur écran que l'an dernier
- Ce téléobjectif merveilleux
Un look hors du commun pour une entrée de gamme
Nothing ne fait jamais rien comme les autres, et cela s'illustre tout particulièrement côté design. Sans surprise, le Nothing Phone (4b) ne ressemblera à aucun autre — même s'il semble hériter davantage du look d'un CMF que d'une référence plus régulière.
On le remarque illico : la face arrière est cette fois opaque, un peu comme le (4a) Pro. On retrouve toutefois la Glyph Bar, une sorte d'indicateur de notification glorifié, qui peut également servir à indiquer le volume de lecture ou l'avancement d'une livraison de repas, par exemple.
La touche Essential Key est toujours en place sur la tranche gauche, et permettra d'enregistrer captures d'écran, mémos vocaux et autres souvenirs dans un espace sécurisé, enrichi par l'IA, qui se chargera de vous créer des rappels, raccourcis et autres éléments pratiques au fil de l'eau. Dans la vidéo de présentation partagée par Nothing, le Phone (4b) affiche une belle robe bleu ciel. D'autres coloris plus classiques devraient aussi être disponibles au lancement le 7 juillet prochain.
Une fiche technique qui se dessine
Nothing n'a encore rien dit des caractéristiques techniques de son Phone (4b), mais on sait déjà qu'il sera plus abordable que le Phone (4a), vendu à partir de 369€. Cela paraît évident : il sera donc un peu moins performant, et on peut déjà constater qu'il fait l'impasse sur un capteur photo. S'agit-il de l'ultra grand-angle, ou du téléobjectif ?
D'après les dernières rumeurs, le smartphone abordable pourrait embarquer une puce Snapdragon 6 Gen 4, moins véloce que la 7 Gen 4 de son grand frère. Un chipset encore assez peu utilisé par l'industrie, mais qui devrait donc offrir des performances plus intéressantes que le Gen 3 utilisé, notamment, dans le Redmi Note 15 5G de Xiaomi.
Un Redmi qui devrait, d'ailleurs, figurer parmi les concurrents les plus féroces du Nothing Phone (4b), lui qui est disponible à partir de 299€.