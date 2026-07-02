Comme l’explique le communiqué paru sur le blog de Discord, « avec Discord sur Meta Quest, vous pouvez communiquer avec vos amis, qu’ils utilisent l’application ou qu’ils jouent sur PC, mobile ou sur des consoles compatibles avec Discord, telles que la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S. L’application Discord prend en charge à la fois la communication textuelle via le clavier virtuel intégré à Meta Quest et le chat vocal via son microphone. »