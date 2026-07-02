Le moment que de nombreux joueurs attendaient est enfin arrivé : l’application Discord est officiellement disponible sur les casques Meta Quest.
Meta a récemment amorcé un virage stratégique en évacuant Horizon Worlds du cœur du système d'exploitation Quest et en le reléguant aux mobiles. Mais tout n’est pas noir : la firme, qui a dévoilé l’an passé deux nouveaux casques de réalité mixte, a intégré Spotify dans ses dispositifs de réalité virtuelle. C’est désormais le tour de Discord de débarquer sur les Meta Quest.
Discord débarque enfin sur Meta Quest
Discord manquait cruellement sur les casques Meta Quest et les utilisateurs devaient ruser pour compenser son absence : sideloading, passage par le navigateur web du casque ou smartphone posé à portée de main pour ne manquer aucune discussion. Meta avait pourtant annoncé en septembre 2025 l’arrivée prochaine de Discord sur Meta Horizon OS. Il aura donc fallu près de 10 mois pour concrétiser ce projet.
Désormais les utilisateurs peuvent lancer Discord directement sur Meta Quest et accéder à toutes les fonctions du service, qu’il s’agisse des serveurs, des messages privés ou encore des groupes de discussions. Un micro intégré permet d’échanger facilement avec d’autres joueurs, sans prise de tête.
Comme l’explique le communiqué paru sur le blog de Discord, « avec Discord sur Meta Quest, vous pouvez communiquer avec vos amis, qu’ils utilisent l’application ou qu’ils jouent sur PC, mobile ou sur des consoles compatibles avec Discord, telles que la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S. L’application Discord prend en charge à la fois la communication textuelle via le clavier virtuel intégré à Meta Quest et le chat vocal via son microphone. »
Une offre généreuse pour accompagner ce lancement
Mais ce n’est pas tout. D’autres nouveautés bien sympathiques ont été dévoilées, comme la possibilité d'utiliser les avatars Meta lors des appels vidéo Discord et le streaming de gameplay directement dans l'app.
- Nouveau système pour les porteurs de lunettes
- Réalité mixte intégrée
- Fluidité améliorée par rapport à son prédécesseur
Pour marquer le coup, Discord offre un mois de Nitro gratuit à quiconque télécharge le service et se connecte depuis le Quest : l’abonnement premium permet notamment d’accéder au streaming en HD, de télécharger des fichiers jusqu'à 500 Mo, de personnaliser son profil et son avatar, d’utiliser des emojis personnalisés, des « Super réactions » et bien plus encore. À noter, cette offre est limitée et s’étend du 30 juin au 30 septembre 2026.
Nul doute que cette nouveauté, qui met fin à des années de bidouillage, plaira à beaucoup d’utilisateurs.