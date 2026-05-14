« Je suis convaincu que c'est l'un des meilleurs avantages que nous ayons offerts, parce qu'il change la façon dont on découvre et essaie les jeux. Il nous arrive à tous ou presque d'acheter un titre, d'y jouer pendant quelques semaines, puis de le voir prendre la poussière dans notre bibliothèque. Game Pass élimine ce point épineux » indique Lu Zhang pour le compte de Discord.