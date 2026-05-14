Dix ans après son lancement, Discord veut redonner de l’élan à Nitro, et la plateforme ajoute pour cela une série d’avantages inédits à son offre premium, dont une formule dédiée du Xbox Game Pass.
Discord fête les dix ans de Nitro avec une annonce de poids. La plateforme devenue incontournable dans le jeu vidéo (mais aussi dans les communautés en ligne), enrichit son abonnement premium avec de nouveaux bonus « Rewards », dont l’arrivée d’une formule du Xbox Game Pass, comme évoqué sur son blog officiel.
Le Xbox Game Pass en "Starter Edition" avec Nitro
Si Nitro propose notamment des avantages liés à Discord lui-même, jouant sur la qualité de streaming, une personnalisation accrue, une taille d’upload augmentée ou encore des emojis spécifiques, Discord cherche désormais à transformer son abonnement en véritable hub d’avantages gaming.
« Je suis convaincu que c'est l'un des meilleurs avantages que nous ayons offerts, parce qu'il change la façon dont on découvre et essaie les jeux. Il nous arrive à tous ou presque d'acheter un titre, d'y jouer pendant quelques semaines, puis de le voir prendre la poussière dans notre bibliothèque. Game Pass élimine ce point épineux » indique Lu Zhang pour le compte de Discord.
50 jeux à découvrir sur Xbox et PC
Comme l'évoquaient diverses fuites, le partenariat avec Microsoft donne donc naissance à une nouvelle formule baptisée « Xbox Game Pass Starter Edition ». Celle-ci donne accès à plus de 50 jeux sur PC et Xbox, parmi lesquels Fallout 4, Stardew Valley ou encore Grounded.
Les abonnés profitent aussi de 10 heures mensuelles de cloud gaming ainsi que d’un système de récompenses Xbox pouvant rapporter jusqu’à 25 dollars par an en crédits boutique.
Mais ce n'est pas tout, puisque Discord ajoute également plusieurs avantages annexes, avec notamment des réductions chez Logitech, SteelSeries ou KontrolFreek, ainsi qu’un bonus mensuel d’Orbs, la monnaie virtuelle de la plateforme.
Pour Discord, il s'agit de renforcer la valeur perçue de Nitro, un abonnement payant souvent critiqué pour son intérêt limité auprès des utilisateurs occasionnels, tout en améliorant la rétention des abonnés grâce à des partenariats externes. Rappelons que Discord revendique aujourd’hui plus de 90 millions d’utilisateurs actifs quotidiens.
Pour Microsoft, ce rapprochement avec Discord n’a rien d’anodin, et depuis plusieurs années déjà, Xbox multiplie les passerelles avec la plateforme. Cela sans parler de la nouvelle impulsion d’Asha Sharma, nouvelle patronne de Xbox, qui semble fermement décidée à reconquérir le coeur des joueurs, en revenant aux fondamentaux Xbox.
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