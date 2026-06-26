Notion Mail ferme le 22 septembre. La plateforme de productivité collaborative abandonne son client mail pour concentrer ses développements sur ses agents IA, après avoir constaté que plus de la moitié de ses utilisateurs ne consulte plus leur boîte de réception. Les e-mails reçus restent dans Gmail, mais brouillons, e-mails programmés et snippets doivent être exportés avant la date limite.
Notion avait de quoi se frotter aux suites bureautiques de Google et Microsoft. En février 2024, la société avait racheté Skiff, une messagerie sécurisée concurrente de Proton Mail qui revendiquait alors près de deux millions d'utilisateurs. Les équipes ont travaillé pendant un an sur l'intégration de cette technologie avant de lancer Notion Mail en avril 2025 : un client mail connecté à Gmail, doté d'un étiquetage automatique par IA, de vues filtrées personnalisables et d'un outil de rédaction assistée. Quatorze mois plus tard, Notion tire un trait sur ce produit.
Tout simplement parce que plus de la moitié des utilisateurs de Notion Mail gère ses e-mails sans jamais ouvrir leur boîte de réception, car les agents IA de la plateforme s'en chargent à leur place. Plus aucune raison valable, alors pour Notion, de conserver le produit puisque les agents lisent le courrier, trient les spams et répondent même aux e-mails directement via la connexion Gmail, sans que l'utilisateur ait à intervenir.
Les agents IA de Notion prennent la main sur les e-mails
Annoncés en septembre dernier lors de la conférence Make with Notion, les agents personnalisés de Notion exécutent des tâches en arrière-plan sans intervention humaine, avec un déclencheur ou un planning défini une seule fois par l'utilisateur. Connectés à Gmail, Slack et Notion Calendar, ils accèdent aux informations disponibles dans l'espace de travail pour contextualiser leurs actions.
Et ce ne sont pas que des constats d'utilisateurs particuliers. Chez Pigment, éditeur de logiciels de planification financière, 70 % des collaborateurs utilisent les agents chaque semaine. Chez SumUp, plus de 3 000 salariés font de même pour générer des tâches depuis des comptes rendus de réunion, ou produire des rapports d'équipe, selon les données communiquées par les deux entreprises.
Le connecteur Gmail de Notion AI continuera de fonctionner après la fermeture de Notion Mail : les agents pourront lire, rédiger et envoyer des e-mails via Gmail exactement comme auparavant. Les blocs e-mail insérés dans des pages Notion resteront également accessibles.
Comment exporter ses données avant la fermeture de Notion Mail
Avant tout, il faut que la migration ait lieu avant le 21 septembre.
Notion Mail étant synchronisé en permanence avec Gmail, l'historique complet des e-mails reçus et envoyés reste intact dans la boîte Gmail. Seuls certains éléments propres à Notion Mail ne migrent pas automatiquement.
Les brouillons doivent être migrés vers Gmail, tout comme les e-mails programmés. Les snippets, c'est-à-dire les modèles de réponse réutilisables, peuvent être exportés pour être utilisés ailleurs. Les instructions d'étiquetage automatique peuvent également être sauvegardées pour être réutilisées ultérieurement avec un agent personnalisé connecté à Gmail. Les fichiers joints à des snippets, eux, doivent être téléchargés manuellement depuis les paramètres de l'application avant la fermeture.
La procédure d'export est disponible depuis l'application Notion Mail ou depuis le web.
Toute donnée non exportée avant le 22 septembre sera définitivement supprimée. Les organisations soumises à des contraintes réglementaires de conformité devront, selon Notion, anticiper leur migration avant cette échéance générale.