Notion avait de quoi se frotter aux suites bureautiques de Google et Microsoft. En février 2024, la société avait racheté Skiff, une messagerie sécurisée concurrente de Proton Mail qui revendiquait alors près de deux millions d'utilisateurs. Les équipes ont travaillé pendant un an sur l'intégration de cette technologie avant de lancer Notion Mail en avril 2025 : un client mail connecté à Gmail, doté d'un étiquetage automatique par IA, de vues filtrées personnalisables et d'un outil de rédaction assistée. Quatorze mois plus tard, Notion tire un trait sur ce produit.

Tout simplement parce que plus de la moitié des utilisateurs de Notion Mail gère ses e-mails sans jamais ouvrir leur boîte de réception, car les agents IA de la plateforme s'en chargent à leur place. Plus aucune raison valable, alors pour Notion, de conserver le produit puisque les agents lisent le courrier, trient les spams et répondent même aux e-mails directement via la connexion Gmail, sans que l'utilisateur ait à intervenir.