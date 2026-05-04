À l'instar de Gmail, Proton Mail devrait introduire une vue par catégorie qui classe automatiquement les messages entrants en six rubriques : Principal, Réseaux sociaux, Promotions, Lettres d'information, Transactions et Mises à jour. Activée par défaut, cette organisation reste modulable depuis les paramètres, y compris pour les notifications associées à chaque type de message. L'objectif est de garder la boîte de réception lisible sans que l'utilisateur ait à définir des règles de filtrage manuellement.

Proton renforce également son dispositif pour faciliter la transition depuis Gmail. À l'heure actuelle, il est possible d'importer l'ensemble de ses messages via l'outil de migration. À l'avenir, il sera bientôt possible d'envoyer et de recevoir des messages depuis son ancienne adresse Google directement dans l'interface de Proton Mail, sans avoir à basculer d'une application à l'autre. Concrètement, tant que le compte Gmail reste actif, l'utilisateur peut y répondre et y composer des messages depuis Proton Mail, dans une seule et même boîte.