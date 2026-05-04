Après avoir dévoilé la feuille de route de son VPN, Proton déploie de nouvelles fonctionnalités pour sa messagerie et son calendrier. La migration depuis Gmail, notamment, sera bien plus facile.
En avril 2025, nous rapportions les grandes lignes de la feuille de route printanière de l'entreprise suisse pour l'ensemble de ses services, dont plusieurs promesses concernant Mail et Calendar. Ces annonces se concrétisent avec des ajouts qui touchent aussi bien à l'organisation de la boîte de réception qu'au modèle de confidentialité de la recherche mobile.
Proton va enfin faciliter la migration depuis Gmail
À l'instar de Gmail, Proton Mail devrait introduire une vue par catégorie qui classe automatiquement les messages entrants en six rubriques : Principal, Réseaux sociaux, Promotions, Lettres d'information, Transactions et Mises à jour. Activée par défaut, cette organisation reste modulable depuis les paramètres, y compris pour les notifications associées à chaque type de message. L'objectif est de garder la boîte de réception lisible sans que l'utilisateur ait à définir des règles de filtrage manuellement.
Proton renforce également son dispositif pour faciliter la transition depuis Gmail. À l'heure actuelle, il est possible d'importer l'ensemble de ses messages via l'outil de migration. À l'avenir, il sera bientôt possible d'envoyer et de recevoir des messages depuis son ancienne adresse Google directement dans l'interface de Proton Mail, sans avoir à basculer d'une application à l'autre. Concrètement, tant que le compte Gmail reste actif, l'utilisateur peut y répondre et y composer des messages depuis Proton Mail, dans une seule et même boîte.
Proton n'a pas précisé le fonctionnement en détails, ni si le compte Gmail viendrait se greffer au sein de Proton via une connexion OAuth par exemple. D'autres fournisseurs de messagerie devraient être pris en charge par la suite.
Sur mobile, la recherche va gagner en profondeur avec la possibilité d'effectuer des requêtes dans le corps des messages, et non plus seulement dans les objets. Soulignons que les requêtes resteront traitées localement, sur l'appareil de l'utilisateur. Aucun terme saisi ne transite vers les serveurs de Proton. Du côté de Proton Calendar, l'agenda a été entièrement réécrit. L'entreprise explique que cette refonte devrait permettre d'y implémenter des fonctionnalités attendues depuis un certain temps, comme la prise en charge du mode hors ligne. À noter que sur Android, il devient aussi possible de paramétrer Proton Calendar comme agenda par défaut du système.
- storage1 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Proton Mail est une sérieuse alternative à Gmail. Elle redéfinit le cryptage en le plaçant à la portée de tout le monde. Certes, il faudra probablement adopter le plan payant pour en profiter au maximum, mais c'est un excellent premier choix pour quiconque souhaite commencer à s'affranchir des services des GAFAM en étant assuré que les communications restent privées.