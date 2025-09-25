Proton a revu de fond en comble son application de messagerie sur iOS et Android. Cette version 7 s'articule autour d'une architecture commune pour accélérer les évolutions futures et uniformiser l'expérience utilisateur.
L'application mobile de Proton Mail a longtemps été le maillon faible de la société. À ses débuts, elle se comportait davantage comme une web app et dépareillait par rapport aux autres clients email. L'entreprise a fait évoluer le service sur iOS et sur Android. Cependant, ces travaux n'étaient pas unifiés et les utilisateurs pouvaient observer des décalages sur le déploiement des fonctionnalités. L'entreprise entend repartir sur des bases communes.
Une toute nouvelle architecture
Les développeurs de Proton ont enfin décidé de reprendre les applications messagerie, lesquelles partagent désormais 80% de code identique. Non seulement il deviendra plus facile pour les développeurs de faire évoluer le service, mais surtout, les prochaines nouveautés seront déployées simultanément sur les plateformes de Google et d'Apple.
Certes, pour régler le problème, Proton aurait pu se contenter d'encapuler sa web app sur les deux plateformes. Reste que les PWA affichent généralement des performances moindres et une interface moins ergonomique qu'une application traditionnelle. Elles ont également des accès plus limités aux composants du smartphone (NFC, Bluetooth, géolocalisation, capteurs biométriques...).
Ces deux nouvelles applications sont donc natives et l'entreprise explique que "les actions courantes, comme faire défiler la boîte de réception, archiver des fils de discussion ou répondre en déplacement, sont désormais deux fois plus rapides". En parallèle, Proton Mail intègre également un mode hors ligne complet. Les utilisateurs peuvent lire leurs messages, en rédiger de nouveaux et organiser leurs dossiers sans connexion internet. Les opérations seront automatiquement synchronisées au retour du réseau.
Le déploiement débute aujourd'hui au sein de l'App Store et du Play Store. On imagine que Proton mettra également à disposition de nouveau fichier APK en téléchargement sur son site. L'équipe ajoute que cette nouvelle architecture sera mise en place sur l'agenda de Proton Calendar
- storage1 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Proton Mail est une sérieuse alternative à Gmail. Elle redéfinit le cryptage en le plaçant à la portée de tout le monde. Certes, il faudra probablement adopter le plan payant pour en profiter au maximum, mais c'est un excellent premier choix pour quiconque souhaite commencer à s'affranchir des services des GAFAM en étant assuré que les communications restent privées.