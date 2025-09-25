Les développeurs de Proton ont enfin décidé de reprendre les applications messagerie, lesquelles partagent désormais 80% de code identique. Non seulement il deviendra plus facile pour les développeurs de faire évoluer le service, mais surtout, les prochaines nouveautés seront déployées simultanément sur les plateformes de Google et d'Apple.

Certes, pour régler le problème, Proton aurait pu se contenter d'encapuler sa web app sur les deux plateformes. Reste que les PWA affichent généralement des performances moindres et une interface moins ergonomique qu'une application traditionnelle. Elles ont également des accès plus limités aux composants du smartphone (NFC, Bluetooth, géolocalisation, capteurs biométriques...).

Ces deux nouvelles applications sont donc natives et l'entreprise explique que "les actions courantes, comme faire défiler la boîte de réception, archiver des fils de discussion ou répondre en déplacement, sont désormais deux fois plus rapides". En parallèle, Proton Mail intègre également un mode hors ligne complet. Les utilisateurs peuvent lire leurs messages, en rédiger de nouveaux et organiser leurs dossiers sans connexion internet. Les opérations seront automatiquement synchronisées au retour du réseau.

Le déploiement débute aujourd'hui au sein de l'App Store et du Play Store. On imagine que Proton mettra également à disposition de nouveau fichier APK en téléchargement sur son site. L'équipe ajoute que cette nouvelle architecture sera mise en place sur l'agenda de Proton Calendar