L'application serait entièrement hors ligne et ne contiendrait ni analytique ni aucune forme de traçage. Le PictoChat (la fonctionnalité de messagerie locale qui avait le don de provoquer des échanges improbables dans les transports en commun) sera disponible dès la version 1.0.4 du launcher, avec la même contrainte qu'à l'époque : uniquement en réseau local. Un mode sombre est également prévu, intégré à la suite des retours de la communauté. Mr. Rubik a confirmé sur son serveur Discord que le launcher tourne déjà sur la console portable à double écran rabattable AYN Thor, dont le format se prête naturellement à ce type d'exercice.

Le skin et ses limites juridiques

Sur le fond, le launcher ne distribue pas de ROMs et ne revendique aucune capacité d'émulation propre. Il s'agit, techniquement, d'une interface graphique personnalisée pour Android, un exercice que pratiquent depuis des années des dizaines d'applications disponibles sur le Play Store, des simulations iOS aux launchers minimalistes que compare notre sélection. Jouer à ses jeux DS sur Android passe depuis longtemps par des émulateurs dédiés. Reproduire visuellement l'interface système de la console, en revanche, constitue un territoire un peu moins balisé du point de vue du droit de la propriété intellectuelle.

Nintendo entretient une relation particulièrement vigilante avec tout ce qui touche à ses consoles. En 2009 déjà, la firme de Kyoto avait fait pression sur Apple pour retirer de l'App Store une application qui émulait le système de la DS, sans pour autant permettre de jouer aux titres récents. Ce précédent ne condamne pas ce launcher Android, dont l'approche est plus riche et plus assumée, mais il signale que Nintendo surveille ce périmètre de près, même sur des produits qu'elle ne commercialise plus depuis dix ans. Dans les communautés retrogaming, le projet fait déjà l'objet d'un enthousiasme visible ; sa sortie sera donc regardée avec au moins autant d'intérêt par les fans que par le service juridique de Kyoto.

Nintendo ne vend plus de Nintendo DS depuis 2014, mais surveille toujours de très près ce qui ressemble à son interface ; si ce launcher passe la barre juridique, vous aurez au moins une bonne raison de ressortir votre bibliothèque DS de l'oubli.