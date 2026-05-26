Le succès de ces clones s’explique aussi par un vieux fantasme persistant, à savoir celui de voir Tomodachi Life débarquer enfin sur smartphone. Après tout, Nintendo a déjà tenté l’expérience mobile avec Miitomo il y a quelques années et va lancer Pictonico dans quelques jours sur iOS et Android.

Beaucoup d’utilisateurs imaginent donc naturellement qu’un nouveau jeu basé sur les Mii pourrait tout à fait trouver sa place sur Android ou iPhone.