Alors que Tomodachi Life : Une vie de rêve cartonne sur Switch, des copies douteuses envahissent déjà le Google Play Store. Des applications (de type « clones ») qui n'hésitent pas à reprendre l'identité du jeu de Nintendo pour tromper les joueurs.
Depuis son retour en grande pompe sur Nintendo Switch le mois dernier, Tomodachi Life: Une Vie de Rêve s’est imposé comme l’un des phénomènes les plus improbables de l’année. Héritier direct du titre culte de la Nintendo 3DS sorti en 2013, le jeu repose toujours sur la même recette, à base de Mii, de situations absurdes, de romances improbables… Nintendo a visiblement trouvé une énième formule magique, et comme souvent, certains développeurs opportunistes ont flairé immédiatement le bon filon.
Des copies (presque) identiques sur le Play Store
Depuis quelques jours, plusieurs applications Android reprenant explicitement l’identité visuelle (et même le nom de Tomodachi Life) circulent sur le Google Play Store. Certaines vont jusqu’à utiliser les illustrations officielles du jeu Nintendo, avec des titres volontairement ambigus, et destinés à semer la confusion chez les utilisateurs.
Le problème, et vous l'aurez déjà compris, c’est que ces applications n’ont absolument aucun lien avec Nintendo. Et contrairement aux habituels clones « inspirés » d’un succès populaire, ceux-ci jouent clairement sur l’usurpation, puisque tout est pensé pour laisser croire à une version mobile officielle.
Selon Android Authority, plusieurs de ces faux jeux auraient déjà cumulé plus de 150 000 téléchargements. Une mécanique bien connue sur mobile, où la frontière entre hommage douteux et arnaque pure devient parfois très floue, avec des applications susceptibles de contenir des malwares, mais aussi des achats in-app.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
Un jeu pourtant taillé pour le mobile ?
Le succès de ces clones s’explique aussi par un vieux fantasme persistant, à savoir celui de voir Tomodachi Life débarquer enfin sur smartphone. Après tout, Nintendo a déjà tenté l’expérience mobile avec Miitomo il y a quelques années et va lancer Pictonico dans quelques jours sur iOS et Android.
Beaucoup d’utilisateurs imaginent donc naturellement qu’un nouveau jeu basé sur les Mii pourrait tout à fait trouver sa place sur Android ou iPhone.
À l’heure actuelle, aucun portage mobile officiel de Tomodachi Life n’existe. Nintendo n’a d’ailleurs annoncé aucun projet en ce sens, quand bien même l’ADN de Tomodachi Life semble presque taillé pour les réseaux sociaux et les usages mobiles modernes.
Suffisamment, en tout cas, pour convaincre certains utilisateurs un peu trop pressés de cliquer sur « Installer ».