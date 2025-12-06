Votre fidèle compagnon mobile vient de gagner un talent inattendu qui va faire de l'ombre aux accessoires coûteux : il peut désormais prêter ses optiques d'élite à la dernière machine de Nintendo.
Souvenez-vous de la frustration collective en juin dernier. La Switch 2 débarquait dans nos salons, brillante et puissante, mais désespérément aveugle. L'absence de caméra intégrée rendait le fameux GameChat inaccessible sans passer à la caisse pour un accessoire dédié. Nintendo promettait bien une compatibilité avec les caméras USB standard, mais la réalité technique se montrait bien plus capricieuse. Les téléphones de Google, pourtant réputés pour leur excellence photographique, restaient muets une fois branchés à la console. Une situation ironique qui appartient heureusement au passé grâce à un simple correctif logiciel.
La fin d'un caprice technologique
La manipulation devient désormais d'une simplicité enfantine. Il suffit de relier votre téléphone au port USB-C supérieur de la console (ou du dock) pour voir apparaître une notification salvatrice. En sélectionnant le mode caméra dans les options USB, votre appareil mobile se transforme instantanément en œil numérique pour la console. L'image est nette, la mise au point automatique réagit au quart de tour et le tout fonctionne sans la moindre application tierce. C'est le genre de fonctionnalité « magique » que l'on attend habituellement de l'écosystème à la pomme, mais qui débarque cette fois chez le géant de la recherche.
Un pied de nez à la concurrence
Ce tour de passe-passe technique met en lumière une situation assez cocasse pour le reste du monde Android. Alors que votre Pixel parade fièrement sur votre console, les propriétaires de téléphones Samsung, Xiaomi ou Motorola restent sur la touche. Ces constructeurs continuent d'ignorer l'implémentation native de ce standard vidéo au niveau du système, forçant leurs utilisateurs à jongler avec des logiciels tiers instables pour obtenir un résultat similaire.
Google marque ici un point précieux en matière d'interopérabilité. Utiliser son téléphone comme caméra pour des sessions de jeu à douze participants devient une évidence ergonomique. Plus besoin d'acheter un périphérique dédié qui prendra la poussière une fois la partie terminée. Votre Pixel prouve qu'il peut être multitâche et ouvert, une philosophie qui fait cruellement défaut ailleurs. Reste à voir si cette démonstration de force incitera les autres fabricants à déverrouiller enfin le potentiel de leurs propres appareils, ou si le Pixel restera le seul à savoir jouer aussi bien avec la console de Nintendo.
