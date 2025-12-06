Ce tour de passe-passe technique met en lumière une situation assez cocasse pour le reste du monde Android. Alors que votre Pixel parade fièrement sur votre console, les propriétaires de téléphones Samsung, Xiaomi ou Motorola restent sur la touche. Ces constructeurs continuent d'ignorer l'implémentation native de ce standard vidéo au niveau du système, forçant leurs utilisateurs à jongler avec des logiciels tiers instables pour obtenir un résultat similaire.

Google marque ici un point précieux en matière d'interopérabilité. Utiliser son téléphone comme caméra pour des sessions de jeu à douze participants devient une évidence ergonomique. Plus besoin d'acheter un périphérique dédié qui prendra la poussière une fois la partie terminée. Votre Pixel prouve qu'il peut être multitâche et ouvert, une philosophie qui fait cruellement défaut ailleurs. Reste à voir si cette démonstration de force incitera les autres fabricants à déverrouiller enfin le potentiel de leurs propres appareils, ou si le Pixel restera le seul à savoir jouer aussi bien avec la console de Nintendo.