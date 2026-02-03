La Nintendo Switch a toujours été très populaire depuis sa sortie. En fait, tellement populaire qu'elle vient d'établir un record exceptionnel au sein du groupe japonais.
En mars 2017, Nintendo lançait sa toute première console hybride, la Nintendo Switch, qui pouvait autant être utilisée comme une console de salon standard que comme console portable. Un succès qui avait été instantané, pour ensuite durer dans le temps. Et rien n'a semble-t-il pu ralentir la tendance, pas même la sortie d'un successeur avec la Nintendo Switch 2 en juin dernier, et qui se manifeste aujourd'hui dans un nouveau record.
La Nintendo Switch dépasse la DS pour devenir la console Nintendo la plus vendue de l'histoire
Savez-vous combien de Nintendo Switch ont été écoulées à travers la planète depuis sa sortie ? Eh bien, plus de 155 millions d'unités, et même plus exactement, 155,37 millions ! Une chiffre impressionant, et qui est aussi une étape importante dans la vie de l'entreprise.
En effet, jusque-là, la console la plus vendue dans l'histoire de Nintendo était la DS, avec 154,02 millions d'unités commercialisées. La Switch devient ainsi la console Nintendo la plus vendue de l'histoire, devant la DS, puis la Game Boy (une appellation qui regroupe l'ensemble des éditions depuis la Game Boy originelle).
La Nintendo Switch 2 a encore du chemin à faire
L'histoire de la Nintendo Switch est aussi particulièrement monumentale quand on regarde le nombre de jeux produits pour cette dernière qui ont été vendus. Ce nombre s'établit ainsi à 1 500,16 millions de jeux acquis par les gamers dans le monde. Pour comparaison, le nombre de jeux DS vendus à travers les années est lui de 948,76 millions d'unités.
Autant dire que c'est clairement un mastodonte qui s'impose au sommet de l'histoire de Nintendo. Son successeur, la Nintendo Switch 2, aura bien du travail pour pouvoir peut-être un jour dépasser cet horizon. Pour le moment, on compte 17,37 millions d'unités de cette console qui ont trouvé preneur sur la planète. Quant à la Nintendo Switch, on rappelle que le record absolu de ventes pour une console est la PlayStation 2, à 160 millions d'unités. La prochaine étape ?