Savez-vous combien de Nintendo Switch ont été écoulées à travers la planète depuis sa sortie ? Eh bien, plus de 155 millions d'unités, et même plus exactement, 155,37 millions ! Une chiffre impressionant, et qui est aussi une étape importante dans la vie de l'entreprise.

En effet, jusque-là, la console la plus vendue dans l'histoire de Nintendo était la DS, avec 154,02 millions d'unités commercialisées. La Switch devient ainsi la console Nintendo la plus vendue de l'histoire, devant la DS, puis la Game Boy (une appellation qui regroupe l'ensemble des éditions depuis la Game Boy originelle).