Depuis 20 ans maintenant, Nintendo atomise chaque année la concurrence incarnée par PlayStation et Xbox sur ses terres, et la Nintendo Switch 2 ne fait pas exception. Loin de là.
Les derniers chiffres publiés par le magazine Famitsu sont formels, Nintendo a une nouvelle fois atomisé la concurrence au Japon en 2025, comme c'est le cas depuis maintenant 20 ans. Les joueurs nippons ont largement privilégié les consoles et les jeux du géant japonais, avec en prime un succès sans précédent pour la nouvelle Switch 2.
La Nintendo Switch 2 reine (incontestée) au Japon
Sur l’ensemble de l’année civile, Nintendo a écoulé 3,78 millions de Switch 2 sur son marché domestique, la console représentant à elle seule plus de la moitié des ventes totales de consoles de salon enregistrées au Japon en 2025.
Plus remarquable encore, la première génération de Switch continue d’afficher une dynamique impressionnante, avec 1,52 million d’unités vendues sur l’année. Un chiffre largement supérieur à ceux de la PS5 (880 000 ventes) et des Xbox Series (31 226 unités), sans parler de l'increvable PS4, désormais marginale avec seulement 1 087 consoles écoulées. Une performance d'autant plus remarquable quand on sait que la Nintendo Switch a été commercialisée en juin.
De son côté, la PS5 entre clairement dans une phase de repli. Ses ventes ont chuté de 60% sur un an, une baisse qui s’explique à la fois par l’âge croissant de la console (bientôt six ans au compteur) et par les hausses de prix successives, qui n’ont évidemment rien fait pour enrayer la tendance.
Nintendo également large leader du côté des ventes de jeux vidéo
Un constat qui vaut également pour les jeux vidéo, avec un Mario Kart World qui a déjà séduit près de 2,7 millions de joueurs japonais (bien aidé en cela par le bundle), et plus globalement un top 10 marqué par la présence de 9 jeux à destination de la première ou de la seconde génération de Switch.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
Seul Monster Hunter Wilds sur PS5 parvient à briser l'hégémonie Nintendo, en se hissant en quatrième position (838 319 ventes). Même en prenant un peu de recul, et en scrutant le classement des 20 meilleures ventes de jeux vidéo au Japon en 2025, pas moins de 18 titres sont à mettre au crédit de la Nintendo Switch ou de la Nintendo Switch 2.
Si la Nintendo Switch 2 cartonne au Japon, la dernière-née de Nintendo a connu une fin d'année un peu moins rayonnante que prévu sur d'autres marchés, notamment aux États-Unis, mais également en France, avec des ventes qui ont été plus de 30% inférieures à celles de la Switch 1 lors de sa première année.