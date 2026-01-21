Plus remarquable encore, la première génération de Switch continue d’afficher une dynamique impressionnante, avec 1,52 million d’unités vendues sur l’année. Un chiffre largement supérieur à ceux de la PS5 (880 000 ventes) et des Xbox Series (31 226 unités), sans parler de l'increvable PS4, désormais marginale avec seulement 1 087 consoles écoulées. Une performance d'autant plus remarquable quand on sait que la Nintendo Switch a été commercialisée en juin.

De son côté, la PS5 entre clairement dans une phase de repli. Ses ventes ont chuté de 60% sur un an, une baisse qui s’explique à la fois par l’âge croissant de la console (bientôt six ans au compteur) et par les hausses de prix successives, qui n’ont évidemment rien fait pour enrayer la tendance.