D’après un message adressé aux annonceurs et relayé par BleepingComputer, Google va élargir l’usage des adresses IP dans ses outils publicitaires. L’entreprise explique déjà recevoir ces informations via des balises, des SDK, des requêtes HTTP ou des imports de données. La nouveauté ne porte donc pas sur la collecte en elle-même, mais sur la finalité du traitement. Les mêmes adresses pourront, en effet, servir à identifier des appareils, mesurer les performances des campagnes publicitaires et personnaliser davantage les annonces affichées aux internautes de l’Espace économique européen, du Royaume-Uni et de Suisse.

Ce détail, qui n’en est finalement pas un, n’a rien d’une formalité. Pour rappel, Google utilisait déjà des signaux liés aux adresses IP dans d’autres régions du monde, notamment pour la publicité, la lutte contre la fraude ou le spam. Elle recevait aussi ces données en Europe pour des usages techniques, de sécurité ou de géolocalisation approximative. Mais leur exploitation assumée comme signal d’identification, de mesure et de personnalisation publicitaire marque une étape plus sensible, puisque l’adresse IP y est considérée comme une donnée personnelle.

Et pour cause. Contrairement à un cookie, qu’il est possible de supprimer ou de refuser plus ou moins facilement via les paramètres du navigateur ou les bandeaux de consentement, l’adresse IP fait partie des informations transmises automatiquement lors de la navigation. Elle permet d’identifier une connexion, de rattacher une activité à un appareil ou à un réseau, et donc de suivre un internaute au moins indirectement. Elle peut varier selon les connexions, les réseaux ou les FAI, mais elle reste, quoi qu’il arrive, un identifiant exploitable, à plus forte raison lorsqu’elle est croisée avec d’autres signaux techniques.

Google prévoit d’ailleurs de mettre à jour son enregistrement dans le Transparency and Consent Framework de l’IAB Europe, le cadre utilisé par une partie du marché publicitaire pour transmettre les choix de consentement des internautes. Elle y déclarera la fonctionnalité permettant d’identifier des appareils à partir d’informations transmises automatiquement, dont l’adresse IP. Cette déclaration ne vaut toutefois pas consentement à elle seule. Elle s’articule aux finalités publicitaires, qui doivent reposer sur un accord valable des internautes concernés.