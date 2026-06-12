De son côté, Vik Bajaj prend l’exemple de la conception d’un moteur d’avion, qui peut prendre une décennie entière aux entreprises. « Une partie de notre objectif est de les armer d’outils qui leur permettent d’imaginer ces conceptions beaucoup plus rapidement », explique-t-il, avant de poursuivre : « On ne peut pas construire quelque chose comme un moteur d’avion avec des mots seuls, pas même les mots des équations mathématiques. Il s'agit de forces et de champs multidimensionnels et de la façon dont ils évoluent dans le temps ».