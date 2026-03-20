Jeff Bezos bouge beaucoup en ce moment. L'homme qui a fondé Amazon a été dernièrement, selon le Wall Street Journal, en tournée, d'abord au Moyen-Orient (il y a quelques mois) et plus récemment à Singapour. Son objectif est de solliciter tous les plus grands fonds souverains au monde pour qu'ils abondent à sa levée de fonds géante.

L'objectif de Jeff Bezos est de récolter au total une somme de 100 milliards de dollars, pour mettre en branle un nouveau fonds d'investissement, décrit comme un « véhicule de transformation du secteur manufacturier. »