L'homme à l'origine d'Amazon a un plan gigantesque pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Un plan qui va nécessiter la coquette somme de 100 milliards de dollars.
L'intelligence artificielle excite toutes les grandes entreprises de la tech aux États-Unis, mais aussi les personnalités de ce milieu-là, comme Elon Musk, mais aussi Jeff Bezos. D'un côté, son entreprise Amazon, multiplie les investissements dans le domaine, dont un extraordinairement massif, qui devrait remplir les caisses d'OpenAI. De l'autre, de manière plus personnelle, le milliardaire a un nouveau projet qui pourrait changer définitivement le visage du secteur industriel.
Une levée de fonds de 100 milliards de dollars au programme
Jeff Bezos bouge beaucoup en ce moment. L'homme qui a fondé Amazon a été dernièrement, selon le Wall Street Journal, en tournée, d'abord au Moyen-Orient (il y a quelques mois) et plus récemment à Singapour. Son objectif est de solliciter tous les plus grands fonds souverains au monde pour qu'ils abondent à sa levée de fonds géante.
L'objectif de Jeff Bezos est de récolter au total une somme de 100 milliards de dollars, pour mettre en branle un nouveau fonds d'investissement, décrit comme un « véhicule de transformation du secteur manufacturier. »
Jeff Bezos veut utiliser l'IA pour booster la productivité du secteur industriel
Ce fonds s'inscrit dans la nouvelle orientation prise par Jeff Bezos, devenu récemment le co-PDG de la start-up Project Promotheus, spécialisée dans la construction de modèles IA pour comprendre et simuler le monde physique. L'objectif du milliardaire américain est, à travers le fonds, d'acquérir des entreprises, dont la productivité sera alors grandement améliorée par l'utilisation des outils d'intelligence artificielle.
Le nouveau fonds de Jeff Bezos compte acquérir des entreprises dans des secteurs stratégiques comme la défense, l'aérospatiale ou bien les semi-conducteurs. Il prend la suite d'autres grandes figures de la Silicon Valley qui ont pris le même chemin, que ce soit évidemment Elon Musk qui veut utiliser ses robots dans ses usines Tesla, ou bien même de l'ex-patron de Uber, Travis Kalanick, qui veut lui aussi transformer les industries manufacturières grâce à l'IA.