Toutefois, arriver tard avec un modèle économique éprouvé et des indicateurs clairs vaut souvent mieux qu'une entrée précoce à une valorisation spéculative. Sur le fond, Perplexity a aussi deux défis structurels à résoudre d'ici là : prouver que le marché de la recherche IA est assez large pour soutenir une entreprise cotée en autonomie, et maintenir une différenciation crédible face à Google, qui intègre massivement l'IA dans Search.