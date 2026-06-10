OpenAI, Anthropic et SpaceX ont enclenché l’une des plus grandes courses boursières de l’histoire des marchés. Et pendant ce temps, Perplexity, autre entreprise née de l’essor de l’intelligence artificielle (IA), attend et observe. Une stratégie qu’elle assume pleinement, et qui pourrait lui être favorable.
Alors que SpaceX s’apprête à réaliser l’une des plus grandes introductions en Bourse jamais observées, Anthropic et OpenAI ont récemment déposé leur dossier auprès du gendarme financier américain, la SEC, et visent une entrée sur les marchés avant la fin de l’année. Elles sont respectivement valorisées à 965 milliards et 852 milliards de dollars.
De son côté, Perplexity reste très discrète malgré son produit très populaire. L’entreprise, spécialisée dans la recherche alimentée par l’IA, a été valorisée à environ 20 milliards de dollars lors de son dernier tour de table en septembre 2025, soit une fraction des mastodontes cités plus haut. Mais cet écart immense n'est pas perçu comme une faiblesse par Aravind Srinivas, son P.-D. G. Au contraire.
Laisser passer la première vague
Il a en effet annoncé que Perplexity visait une introduction en Bourse en 2028, révèle The Next Web. Une décision qui, selon lui, n’a jamais été remise en question par l’agitation ambiante : la stratégie était fixée bien avant qu’OpenAI et Anthropic ne passent à l’action.
Concrètement, il préfère laisser la première vague absorber l’enthousiasme et surtout, les déceptions éventuelles des investisseurs, puis arriver avec un bilan financier plus solide et une lisibilité sur le marché que les pionniers n’auront pas eu le luxe de construire. Le temps que Perplexity entre en Bourse, elle saura exactement dans quel environnement elle débarque.
- Sources mises en avant
- Fraicheur des résultats
- Envoi de fichiers pour traitement
Ça passe ou ça casse
La stratégie a ses mérites, mais elle n’est pas sans risques, car la sagesse conventionnelle des marchés veut que les premiers entrants captent l’essentiel du capital disponible. Ainsi, Perplexity pourrait se retrouver face à une fenêtre plus étroite, voire même des marchés refroidis si l’euphorie actuelle s’avère spéculative.
Toutefois, arriver tard avec un modèle économique éprouvé et des indicateurs clairs vaut souvent mieux qu'une entrée précoce à une valorisation spéculative. Sur le fond, Perplexity a aussi deux défis structurels à résoudre d'ici là : prouver que le marché de la recherche IA est assez large pour soutenir une entreprise cotée en autonomie, et maintenir une différenciation crédible face à Google, qui intègre massivement l'IA dans Search.
À voir si, au final, les marchés lui donneront raison.