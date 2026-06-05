Quoi de mieux pour regarder la Coupe du monde de foot 2026 qu'un grand écran ? Le Cine Compact 1 offre une définition native de 3840 x 2160 pixels, autrement dit, une définition 4K Ultra HD. Sa source lumineuse laser triple RVB annonce un flux lumineux allant jusqu'à 1700 lumens en mode Ultra, pour un ratio de contraste pouvant atteindre 1500:1. La couverture de l'espace colorimétrique Rec. 2020 est annoncée à plus de 100 %. L'appareil prend en charge les formats HDR Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et HLG, ainsi que la 3D en mode DLP Link Active Shutter.