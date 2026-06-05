Leica lance son vidéoprojecteur "accessible", le Cine Compact 1. À la veille de la Coupe du monde de foot 2026, est-ce un choix intéressant pour des soirées TV tout l'été ?
Leica commercialise à partir du 18 juin 2026 un nouveau vidéoprojecteur baptisé Cine Compact 1. Positionné sur le segment du home cinéma haut de gamme, l'appareil mise sur un format compact et une technologie laser triple RVB pour projeter des images jusqu'à 220 pouces.
Des caractéristiques haut de gamme
Quoi de mieux pour regarder la Coupe du monde de foot 2026 qu'un grand écran ? Le Cine Compact 1 offre une définition native de 3840 x 2160 pixels, autrement dit, une définition 4K Ultra HD. Sa source lumineuse laser triple RVB annonce un flux lumineux allant jusqu'à 1700 lumens en mode Ultra, pour un ratio de contraste pouvant atteindre 1500:1. La couverture de l'espace colorimétrique Rec. 2020 est annoncée à plus de 100 %. L'appareil prend en charge les formats HDR Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et HLG, ainsi que la 3D en mode DLP Link Active Shutter.
L'objectif zoom utilisé est un Leica Summicron à lentilles asphériques. Le rapport de projection optique va de 1,0 à 1,3, et peut être étendu numériquement jusqu'à 3,2. Le projecteur couvre une taille de projection allant de 60 à 220 pouces, une projection sur une petite surface, ou sur plusieurs mètres carrés d'affichage.
Leica vante la facilité d'installation de son projecteur. Ce dernier, doté d'un système de rotation à 360°, permet de projeter aussi bien sur un mur que sur un plafond. Il dispose de fonctionnalités automatiques, comme l'autofocus, la correction du trapèze, ainsi qu'un zoom automatique et un cadrage d'écran intelligent.
Une connectivité un peu légère
Le Cine Compact 1 tourne sous le système d'exploitation VIDAA, qui donne accès directement aux principales plateformes de streaming, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et YouTube disposent chacun d'une touche dédiée sur la télécommande. Un assistant vocal (VIDAA Voice) et un navigateur web (Odin) sont également intégrés. Les mises à jour logicielles s'effectuent en OTA.
Côté connectivité physique, l'appareil propose un port HDMI 2.1 avec support eARC et un port USB-A 3.0. Il n'y a ni prise Ethernet, ni sortie audio numérique optique, ni sortie casque. Le Wi-Fi 6 (2,4 et 5 GHz) et le Bluetooth 5.4 complètent les options de connexion sans fil. L'appareil est compatible Apple AirPlay et Apple HomeKit, et prend en charge le partage d'écran.
Un système audio Dolby Atmos
Le système audio interne se compose de deux haut-parleurs de 10 watts chacun, en configuration 2.0. Il intègre les technologies Dolby Digital, Dolby Digital Plus et DTS Virtual:X.
Une connexion à des enceintes externes est possible via Bluetooth ou HDMI (eARC). La latence est annoncée à moins de 20 ms en mode jeu, et moins de 60 ms dans les autres modes. La fréquence de rafraîchissement monte jusqu'à 240 Hz en 2K.
Prix et disponibilité
Le Leica Cine Compact 1 sera disponible à partir du 18 juin 2026 au prix de 1645 euros. Il est décliné en version métal gris et sera disponible en France, avec des références produit distinctes selon les marchés.