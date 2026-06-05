Il n’est pas rare de voir passer des annonces d’emploi pour analystes en politique étrangère ou en défense, postées sur ce type de plateformes. Rien d’alarmant à ce stade, donc.

Mais ce qu’on ignore de l’autre côté de l'océan, c'est que les CV reçus sont classés selon la probabilité d’accès à des informations sensibles. L’entretien a lieu ensuite virtuellement, avec un recruteur dont l’identité reste dissimulée. Un militaire peut y être interrogé sur son rôle, les activités de son unité, sa base d’affectation ou son navire. D’abord un rapport d’essai, sur les relations bilatérales de la Chine, la région Indo-Pacifique ou le commerce international. Puis le recruteur indique que le client attend des informations plus confidentielles, et propose de poursuivre l’échange vers une messagerie chiffrée.

Le poste est alléchant : de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars par rapport, versés via PayPal, Western Union ou des cryptomonnaies. Au taux actuel, entre 460 et 920 euros pour la fourchette tarifaire d’entrée.

Pourtant, certaines données transmises dans ce cadre peuvent mettre en danger des militaires en première ligne, rappelle le MI5. On parle de pertes d'emploi, d'habilitations révoquées et même de personnes poursuivies pénalement.