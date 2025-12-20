Un administrateur système embauché par un prestataire d'Amazon cachait un secret. Derrière un profil en apparence irréprochable, se dissimulait un agent au service de la Corée du Nord. Mais le temps que l'employé presse une touche de son clavier et que l'information arrive aux serveurs d'Amazon a trahi toute une opération. Le mastodonte de la vente en ligne multiplie les découvertes de ce genre.