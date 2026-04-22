Tout le monde peut être ciblé, pas seulement les personnes qui travaillent dans des secteurs sensibles. La DGSI le précise clairement, les victimes potentielles peuvent travailler dans l'administration publique, la défense, l'industrie, la recherche, ou encore les relations internationales... aucun secteur n'est épargné.

Les services étrangers ne recherchent pas directement de documents classifiés. Forcément, ça serait trop gros… Ils cherchent à mettre la main sur des informations simplement non publique. Il peut s'agir d'un carnet d'adresses bien fourni ou d'une expertise pointue dans un domaine bien précis. En février dernier, nous rapportions comment des professionnels français étaient déjà ciblés lors de leurs déplacements à l'étranger, selon un autre rapport de la Sécurité intérieure.

La méthode est plutôt bien rodée. Un faux recruteur prend contact, directement via LinkedIn ou via une offre d'emploi publiée sur une plateforme spécialisée. Parfois, de vrais cabinets de recrutement sont utilisés comme intermédiaires pour rendre l'approche plus crédible. Assez vite, la proposition arrive : rédiger un rapport ou une note d'analyse contre rémunération. Les sujets sont d'abord larges. L'idée est de tester ce que la cible sait vraiment et de comprendre ce à quoi elle a vraiment accès. Finalement, c'est donc en quelque sorte une vraie évaluation.