Pour contrer ces menaces, le C4 liste quelques réflexes de bon sens accessibles à tous. D'abord, il s'agit de définir un code PIN sur l'application, mais aussi de vérifier régulièrement la liste des appareils connectés à son compte, et de ne jamais scanner un QR code reçu par messagerie. Pour les agents de l'État, l'usage de TCHAP, la messagerie sécurisée de l'administration française, est fortement recommandé pour tout échange professionnel. Et il y une règle d'or à retenir : jamais le support d'une messagerie, que ce soit Signal, WhatsApp ou autre, ne contactera ses utilisateurs directement dans l'application. Si quelqu'un vous réclame un code, c'est une arnaque. Sans exception. En cas de doute, contactez le CERT-FR par téléphone au 3218 ou par courrier électronique : cert-fr@ssi.gouv.fr.