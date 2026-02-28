Une autre affaire implique lui aussi un chercheur français, mais avec une méthode différente. Dès son arrivée à l'aéroport, il est intercepté au contrôle des visas. Son passeport est confisqué, il est emmené dans une pièce à part et interrogé longuement. Avant d'entrer, on lui demande de laisser son téléphone déverrouillé dans le couloir. Quand il récupère son appareil, il s'aperçoit que la double authentification a été coupée, que des appareils inconnus s'y sont connectés en Bluetooth, et que quelqu'un a accédé à l'un de ses comptes de messagerie. Il réinitialise immédiatement son téléphone, change ses mots de passe et prévient son université.