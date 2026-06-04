Vous êtes, bien malgré vous, un adepte du doom-scrolling ? Google a peut-être trouvé une solution à ce problème.
La division expérimentale de Google, Google Labs, n’a pas froid aux yeux et cela a donné naissance à de beaux projets, comme l’assistant de prises de notes IA NotebookLM, par exemple. Récemment, l’équipe a aussi lancé, pour un public restreint, le créateur de mondes Genie, le navigateur expérimental Disco, ou le très fugace assistant IA Cosmo. Google Labs vient aussi de présenter une nouvelle invention, toujours en accès limité. Son nom ? Dreambeans.
Google lance l’appli expérimentale Dreambeans
Google Labs a dévoilé Dreambeans, une nouvelle app expérimentale disponible sur mobile en version iOS et Android. Selon l’équipe, cet outil « utilise vos données personnelles pour connecter les informations de vos applications Google, notamment Gmail, Agenda, Photos, YouTube et votre historique de recherche, afin de vous proposer des contenus inspirants et agréables. »
Dans les faits, comment fonctionne Dreambeans ? L’app se base sur Personal Intelligence et Nano Banana 2 pour créer des mini-BD personnalisées incluant des recommandations de lieux à visiter, des activités à essayer et bien plus encore. Par exemple, si vous accueillez un nouveau chiot dans votre maison, Dreambeans se fera une joie de vous proposer des conseils de dressage ou de vous proposer des restaurants qui acceptent des animaux près de chez vous. L’outil pourra aussi se connecter au web pour vous suggérer des informations supplémentaires.
"Une sélection quotidienne d'histoires conçues pour susciter de nouvelles idées"
Contactée par TechCrunch, Gozde Oznur, cheffe de produit derrière Dreambeans, a donné plus d’explications sur l’outil. Ce dernier a notamment été pensé comme une réponse au problème de la surcharge informationnelle due au doom-scrolling : contrairement aux réseaux sociaux classiques, il se limite volontairement à une dizaine de récits illustrés par jour.
Dreambeans met également la personnalisation à l’honneur et propose, pour chaque conseil une « illustration unique, reflétant les personnes et les lieux que vous fréquentez le plus ». Il est notamment possible d’enregistrer les suggestions qui vous semblent pertinentes ou encore d’améliorer les histoires en envoyant des commentaires ou en signalant des oublis.
Dreambeans peut fonctionner en se connectant à une ou plusieurs apps Google. Bien sûr cela pose de nombreuses interrogations sur la protection des données et le géant de la Tech se veut rassurant sur le sujet : « Vous gardez le contrôle de votre vie privée. Les choix que vous effectuez dans Dreambeans n'ont aucune incidence sur ceux que vous faites pour l'Intelligence Personnelle dans d'autres produits comme Gemini Apps ou AI Mode. »
Pour l’instant, seuls les américains qui disposent d’un abonnement Google AI Ultra pourront tester cette appli expérimentale. Toutefois, une liste d’attente est disponible pour les curieux qui souhaiteraient pouvoir un jour y jeter un œil.