Dans les faits, comment fonctionne Dreambeans ? L’app se base sur Personal Intelligence et Nano Banana 2 pour créer des mini-BD personnalisées incluant des recommandations de lieux à visiter, des activités à essayer et bien plus encore. Par exemple, si vous accueillez un nouveau chiot dans votre maison, Dreambeans se fera une joie de vous proposer des conseils de dressage ou de vous proposer des restaurants qui acceptent des animaux près de chez vous. L’outil pourra aussi se connecter au web pour vous suggérer des informations supplémentaires.