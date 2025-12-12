GenTabs ne se contente pas de fournir des liens ou du texte. Il produit des interfaces complètes qui s'adaptent à votre tâche en cours. Vous préparez un voyage ? Le navigateur ouvre automatiquement plusieurs onglets pertinents et propose de créer un planificateur de voyage. Celui-ci affiche une carte interactive des attractions, un calendrier, les données météo, des informations sur l'affluence touristique dans les villes recommandées, ou encore des suggestions d'hébergements à proximité.​

Le système analyse l'ensemble de vos onglets ouverts pour comprendre les données que l'internaute souhaite agréger. Pour un exposé sur le système solaire, GenTabs génère un modèle 3D interactif qui permet d'explorer chaque planète en détail. Dans le cadre d'un plan de repas hebdomadaire, l'application structure recettes, ingrédients et suggestions nutritionnelles sous forme de tableau exploitable.​

L'utilisateur peut ensuite affiner l'application créée en langage naturel, sans compétence en programmation. Chaque élément généré cite ses sources originales, permettant de vérifier la provenance des informations. Quand de nouveaux onglets pertinents s'ouvrent, GenTabs intègre automatiquement leur contenu dans l'application.​