Google Labs dévoile Disco, un navigateur expérimental qui génère des applications Web à partir de vos onglets ouverts. Sa fonction phare, GenTabs, s'appuie sur Gemini 3 pour créer des outils interactifs sans aucune ligne de code.
Google vient d'annoncer le lancement de Disco, un navigateur conçu pour enrichir et dynamiser la navigation classique. Basé sur Chromium, celui-ci intègre GenTabs, un outil qui analyse vos onglets et vos échanges avec Gemini pour générer des applications Web personnalisées.
Des applications générées à partir de votre contexte de navigation
GenTabs ne se contente pas de fournir des liens ou du texte. Il produit des interfaces complètes qui s'adaptent à votre tâche en cours. Vous préparez un voyage ? Le navigateur ouvre automatiquement plusieurs onglets pertinents et propose de créer un planificateur de voyage. Celui-ci affiche une carte interactive des attractions, un calendrier, les données météo, des informations sur l'affluence touristique dans les villes recommandées, ou encore des suggestions d'hébergements à proximité.
Le système analyse l'ensemble de vos onglets ouverts pour comprendre les données que l'internaute souhaite agréger. Pour un exposé sur le système solaire, GenTabs génère un modèle 3D interactif qui permet d'explorer chaque planète en détail. Dans le cadre d'un plan de repas hebdomadaire, l'application structure recettes, ingrédients et suggestions nutritionnelles sous forme de tableau exploitable.
L'utilisateur peut ensuite affiner l'application créée en langage naturel, sans compétence en programmation. Chaque élément généré cite ses sources originales, permettant de vérifier la provenance des informations. Quand de nouveaux onglets pertinents s'ouvrent, GenTabs intègre automatiquement leur contenu dans l'application.
Bientôt un outil natif à Google Chrome ?
Disco reste à ce stade un concept. Parisa Tabriz, responsable de l'équipe Chrome chez Google, précise que le projet ne vise pas à concurrencer Chrome. L'objectif est plutôt d'observer comment les internautes utilisent un navigateur lorsque celui-ci cesse d'être une simple collection d'onglets.
Aux États-Unis, Google propose une édition agentique de son navigateur Chrome. À terme, Google pourrait alors y implémenter nativement la fonctionnalité GenTab en prenant en compte les retours des testeurs de Disco. On imagine par exemple, que certaines de ces web apps pourraient être éphémères ou permanentes, avec une option de partage activée ou non.
Le navigateur expérimental est accessible via une liste d'attente, exclusivement sur macOS pour commencer. Pour s'inscrire à cette liste, rendez-vous sur https://labs.google/disco