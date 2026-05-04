Google a brièvement mis en ligne un mystérieux outil sur le Play Store avant de le retirer rapidement. L’équipe de 9To5Google a toutefois eu le temps d’y jeter un œil avant sa suppression. Nommé COSMO, il pèse un peu plus de 1 Go et est décrit comme une « application d'assistant IA expérimentale pour appareils Android ». Sa particularité ? Il permettrait d’utiliser le modèle Gemini Nano en local. Trois options sont notamment proposées aux utilisateurs : serveur Pl uniquement, Nano uniquement et hybride (on ne sait pas à quoi fait référence « Pl » pour le moment).