Google a lancé un nouvel outil IA sur le Play Store… Avant de le supprimer peu après. Erreur de publication ? Lancement prématuré ? Le mystère demeure.
Google est bien occupé à améliorer Gemini : une application macOS a récemment été déployée, l’IA est depuis peu capable de générer toutes sortes de fichiers et une fonctionnalité proactive est dans les tuyaux. Jamais à court d’idées, les développeurs de la firme semblent aussi travailler sur un nouvel assistant IA, qui a fuité la semaine dernière.
Google lance par erreur l’assistant IA COSMO
Google a brièvement mis en ligne un mystérieux outil sur le Play Store avant de le retirer rapidement. L’équipe de 9To5Google a toutefois eu le temps d’y jeter un œil avant sa suppression. Nommé COSMO, il pèse un peu plus de 1 Go et est décrit comme une « application d'assistant IA expérimentale pour appareils Android ». Sa particularité ? Il permettrait d’utiliser le modèle Gemini Nano en local. Trois options sont notamment proposées aux utilisateurs : serveur Pl uniquement, Nano uniquement et hybride (on ne sait pas à quoi fait référence « Pl » pour le moment).
Ce qui est aussi intéressant, c’est que, malgré son interface basique, COSMO semble fourmiller de fonctions utiles : suivi de listes, rédaction de documents, suggestion d'événements, recherche approfondie, résumé de conversations, recherche rapide de photos, rappels et bien d'autres.
Une sortie prématurée ou accidentelle ?
Bien qu’elle semble être issue de Google Research, l’app COSMO a été publiée avec le compte principal de l’entreprise. Il était notamment possible de lire la description suivante : « COSMO met la puissance de l'intelligence artificielle directement sur votre appareil. De l'organisation de votre journée à la réponse à des questions complexes, COSMO travaille en coulisses pour vous simplifier la vie. »
Pourquoi ce service a-t-il été retiré précipitamment ? Impossible de le savoir. Peut-être l’équipe de Google a-t-elle lancé prématurément une application qu’elle comptait présenter lors du prochain I/O 2026. Peut-être s'agit-il d'un outil interne qui aurait dû rester secret. COSMO semble, en effet, ne pas avoir été prévu pour le grand public : il pourrait être plutôt destiné à servir de bac à sable pour le développement de futures fonctionnalités.
Dans tous les cas, il faudra faire preuve de patience pour en savoir plus. Hélas, rien ne garantit à cette heure que Google s’exprimera un jour sur la question.