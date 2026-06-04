Et l’une des autres plateformes les plus populaires au monde, Amazon, ne compte pas rester à la traîne. On le sait, la firme mise très gros sur l’IA dans tous les pans de son activité, et le shopping ne fait logiquement pas exception. Dans un billet de blog, elle vient d’annoncer le déploiement de plusieurs fonctionnalités vouées à optimiser l’expérience utilisateur, et l'une d'entre elles a de quoi étonner.