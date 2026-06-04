Amazon n’a pas fini de miser sur l’intelligence artificielle (IA) pour transformer ses utilisateurs en acheteurs compulsifs. Sa dernière trouvaille : générer en temps réel des images de produits qui n’existent pas, pour vous aider à trouver ceux qui existent. Vous avez bien lu.
Le temps des expérimentations timides est révolu. L’IA s’impose désormais partout sur le Web, qu’on le veuille ou non. Preuve en est avec la mutation profonde à venir sur Google Search, qui sera entièrement propulsé avec la technologie.
Et l’une des autres plateformes les plus populaires au monde, Amazon, ne compte pas rester à la traîne. On le sait, la firme mise très gros sur l’IA dans tous les pans de son activité, et le shopping ne fait logiquement pas exception. Dans un billet de blog, elle vient d’annoncer le déploiement de plusieurs fonctionnalités vouées à optimiser l’expérience utilisateur, et l'une d'entre elles a de quoi étonner.
Un repère visuel pour faire sa recherche
Après Rufus, son assistant shopping dopé à l’IA, et les résumés d’avis générés automatiquement, Amazon franchit un nouveau cap avec la génération d’images en temps réel, directement dans la barre de recherche de son application.
Le principe : à mesure que l’utilisateur tape sa requête, des visuels de produits se créent instantanément sous ses yeux. Mais, et c’est toute la subtilité de l’outil, les images ne correspondent à aucun article réellement vendu sur la plateforme, elles sont entièrement fabriquées par l’IA. Elles doivent avant tout servir de point de départ visuel pour trouver des produits similaires existants.
« Un client peut vouloir une chemise à col drapé sans connaître le terme »col bénitier« , ou un canapé avec des panneaux tressés sans savoir que cela s'appelle du rotin », justifie l’entreprise. Ainsi, la fonctionnalité serait particulièrement utile « là où les détails visuels comptent le plus », et couvre pour l’instant les catégories vêtements et maison.
À noter que pour l’heure, elle est disponible sur l’application Amazon iOS et Android, mais uniquement aux États-Unis. Mais, comme souvent avec les nouveautés IA, l’Europe devrait suivre dans un second temps, une fois que l’outil sera peaufiné.
Optimiser l’expérience utilisateur
Ce n’est pas tout. D’autres fonctions alimentées par l’IA vont faire leur apparition sur la plateforme. La première permet de rechercher des tenues complètes à partir d’un seul vêtement, tandis que la seconde va drastiquement améliorer la recherche à partir d'un seul produit. Enfin, la caméra de l’application va s’améliorer : si l’on pointe son téléphone sur un objet dans la vraie vie, l'application l’identifiera pour proposer des références similaires en temps réel.
Pour rappel, Amazon prévoit de dépenser 200 milliards de dollars en 2026 en dépenses d’investissement. Une bonne partie de ce montant sera directement injectée dans l’IA.
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