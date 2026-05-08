Perplexity explique également qu'« exécuter Personal Computer sur un Mac mini offre la meilleure expérience. Des équipes d’agents peuvent fonctionner en continu et de manière autonome à partir d’un appareil central toujours allumé ». L'avantage de laisser tourner ce service sur un Mac mini allumé en permanence chez soi, c'est qu'il est, par la suite, possible de le piloter à distance : vous pouvez « (lancer) une tâche depuis votre iPhone qui utilise des fichiers locaux et des applications natives sur votre Mac » ou encore « (approuver) une demande nécessitant une intervention humaine depuis n’importe lequel de vos appareils ».