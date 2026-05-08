Jongler entre 10 onglets, 3 apps et 5 dossiers, c'est fini : Perplexity vient d'ouvrir son agent IA Personal Computer à tous les utilisateurs Mac.
Ayant récemment fait marche arrière sur la publicité, Perplexity enchaîne les innovations : la société a lancé une version iOS du navigateur Comet, déployé son service Perplexity Health pour aider ses utilisateurs payants à centraliser leurs informations de santé et conçu un outil d'aide à la gestion des finances personnelles. Son assistant IA vient également de débarquer sur MacOS.
Perplexity lance son agent Personal Computer sur MacOS
Perplexity a lancé en février dernier Personal Computer, un agent IA capable de piloter les PC. Intégrant les modèles Opus 4.6 d'Anthropic, GPT 5.2 d'OpenAI, Gemini de Google, Grok de xAI ainsi que Sonar, l'outil ciblait principalement les professionnels : il était réservé aux abonnés Max, pour la modique somme de 200 dollars par mois. Il est désormais disponible gratuitement pour tous les propriétaires d'ordinateurs Mac. Oui, vous avez bien lu.
Avec Personal Computer, l'utilisateur peut vaquer à ses occupations tout en laissant des agents IA travailler en continu et en toute autonomie sur sa machine. Comme l'explique Perplexity dans son annonce, l'outil est notamment capable de « travailler avec des fichiers locaux et des applications Mac natives, opérer sur le web ouvert et orchestrer des outils, des fichiers, plus de 400 connecteurs et votre contexte personnel dans un bac à sable de développement sécurisé sur les serveurs de Perplexity ».
Rassurez-vous, cet assistant, qui est optimisé pour toutes les tâches qui impliquent de croiser plusieurs sources à la fois, n'est pas non plus livré à lui-même : des points de validation sont notamment prévus pour s'assurer que tout est correctement réalisé. Chaque action peut être consultée et annulée, si besoin est.
Un cerveau opérationnel disponible en permanence
Côté technique, l'outil repose sur une architecture hybride, qui lui permet de ne pas trop peser sur les ressources du Mac : l'outil délègue l'essentiel de son traitement à des serveurs distants plutôt que de solliciter les ressources de votre machine.
Perplexity explique également qu'« exécuter Personal Computer sur un Mac mini offre la meilleure expérience. Des équipes d’agents peuvent fonctionner en continu et de manière autonome à partir d’un appareil central toujours allumé ». L'avantage de laisser tourner ce service sur un Mac mini allumé en permanence chez soi, c'est qu'il est, par la suite, possible de le piloter à distance : vous pouvez « (lancer) une tâche depuis votre iPhone qui utilise des fichiers locaux et des applications natives sur votre Mac » ou encore « (approuver) une demande nécessitant une intervention humaine depuis n’importe lequel de vos appareils ».
Perplexity invite les utilisateurs à remplacer l'ancienne app Perplexity pour Mac, qui sera bientôt retirée, par Personal Computer. Le service est accessible à tous pour « les requêtes du quotidien, les pièces jointes et la dictée ». Les fonctions avancées sont, quant à elles, réservées aux abonnés Pro et Max.