Les abonnés PerplexityAI Pro et Max peuvent désormais connecter leurs dossiers médicaux et leurs applications de bien-être à Perplexity Health. La plateforme regroupe biomarqueurs, tendances d’activité et résultats d’analyses pour proposer des suivis personnalisés.

Les utilisateurs peuvent obtenir des résumés avant les consultations, des plans d’entraînement ou des recommandations nutritionnelles basées sur leurs propres données. Les intégrations existantes incluent Apple Health, Fitbit, Ultrahuman et Withings, avec ŌURA et Function attendus prochainement.

L'utilisateur garde le contrôle de chacune de ses connexions, les informations sont chiffrées et il peut rébooquer l'accès aux données à tout moment.