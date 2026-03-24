Perplexity Health se déploie aux États-Unis pour les abonnés Pro et Max. La plateforme centralise les données de santé personnelles, y compris celles des objets connectés comme Apple Health, Fitbit et Withings, afin d’offrir un suivi éducatif et des analyses personnalisées au quotidien.
Les abonnés PerplexityAI Pro et Max peuvent désormais connecter leurs dossiers médicaux et leurs applications de bien-être à Perplexity Health. La plateforme regroupe biomarqueurs, tendances d’activité et résultats d’analyses pour proposer des suivis personnalisés.
Les utilisateurs peuvent obtenir des résumés avant les consultations, des plans d’entraînement ou des recommandations nutritionnelles basées sur leurs propres données. Les intégrations existantes incluent Apple Health, Fitbit, Ultrahuman et Withings, avec ŌURA et Function attendus prochainement.
L'utilisateur garde le contrôle de chacune de ses connexions, les informations sont chiffrées et il peut rébooquer l'accès aux données à tout moment.
La lecture des données de santé interactive
Sur Perplexity Health, le tableau de bord central regroupe vos données de sommeil, votre fréquence cardiaque, votre activité physique et même les résultats de vos analyses en laboratoire.
Vous visualisez ces informations dans des graphiques comparatifs, accompagnées de résumés générés par la plateforme. Ainsi, lorsque vous consultez vos mesures de sommeil, de fréquence cardiaque et d’activité physique, vous pouvez analyser les chiffres et mieux comprendre vos habitudes de santé.
Pour vous aider dans l'interprétation de ces données, pour chaque élément, la plateforme indique les sources médicales et des recommandations cliniques ainsi que des publications scientifiques.
Chiffrement et contrôle : protéger vos données tout en restant maître
Le chiffrement protège chaque fichier de santé, que ce soit vos analyses sanguines, vos mesures cardiaques ou vos relevés d’activité. Sur l’appareil et dans le cloud, les données passent par des canaux sécurisés et restent isolées des autres contenus. Depuis le tableau de bord, il vous suffit d'un glissement de doigt pour déconnecter Apple Health, Fitbit ou vos dossiers médicaux et donc interrompre n'importe quelle transmission.
Grâce aux espaces sécurisés, vos historiques de requêtes liées à la santé se créent automatiquement, mais n’accèdent qu’aux informations pertinentes pour répondre. Vous pouvez supprimer ces souvenirs à tout moment, sans affecter le reste de vos interactions sur Perplexity. L’API Terra et la plateforme b.well gèrent la jonction avec vos applications et prestataires de soins, garantissant que chaque donnée partagée correspond aux autorisations définies et reste sous votre contrôle direct.
Même lorsque vous comparez vos séances d’entraînement à vos résultats de laboratoire, aucune information n’alimente l’IA pour l’entraînement des modèles. Les interactions restent strictement personnelles et ne sont jamais vendues à des tiers.
Aucune date de déploiement en France n'est encore annoncée. En attendant, il ne faut pas oublier que rien, pour le moment, ne remplace une consultation médicale.