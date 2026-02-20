Comet, le navigateur de Perplexity, s'invitera sur l'iPhone et voilà à quoi ca ressemble

Pour installer l'application, il faut un iPhone tournant sous iOS 18.0 au minimum, ce qui exclut donc les modèles trop anciens comme l'iPhone X ou l'iPhone 8. L'application pèse 349,8 Mo. L'entreprise y proposera des achats intégrés pour ces deux abonnements : Perplexity Pro à 22 euros par mois (ou 229 euros par an) et Perplexity Max à 229 euros par an.

Côté données personnelles, la fiche App Store indique que Comet collecte la localisation, les coordonnées, des informations financières et des données de diagnostic. Perplexity précise que ces informations ne sont pas liées directement à l'identité de l'utilisateur.

Rappelons que contrairement à ChatGPT, Perplexity a décidé de jeter l'éponge sur son modèle publicitaire. L'entreprise souhaite davantage mettre en avant ses abonnements ainsi que ses offres professionnelles afin de gagner davantage la confiance des utilisateurs.