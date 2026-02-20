Comet, le navigateur de Perplexity, s'invitera sur l'iPhone et voilà à quoi ca ressemble

Le navigateur IA de Perplexity sera bientôt disponible sur votre iPhone. L'entreprise vient de lever le voile sur la page officielle de l'App Store.
Après Mac, Windows et Android, Perplexity complète le déploiement de son navigateur IA Comet avec une version iPhone attendue le 11 mars 2026. La page est apparue hier.
L'application Comet rejoint ainsi les plateformes mobiles après plusieurs mois réservés au desktop. Gratuite au téléchargement, elle sera accompagnée de deux formules d'abonnement payant dès son lancement.
Comet cible l'iPhone avec une IA qui navigue à votre place
Comet avait été lancé sur Mac l'été 2025, avant d'arriver sur Android en novembre. Avec l'iPhone, Perplexity boucle son déploiement multiplateforme pour les appareils mobiles. L'iPad ne sera pas au rendez-vous de mars, aucune version tablette n'est annoncée pour l'instant.
Concrètement, Comet ne se présente pas comme un navigateur classique auquel on aurait greffé une option de chatbot. L'assistant IA est actif à chaque instant de la navigation : il peut résumer une page web, comparer des produits, planifier des rendez-vous ou effectuer des recherches directement dans l'interface, sans changer d'application. Perplexity ajoute qu'il sera possible de le contrôler par la voix. Notons également un bloqueur de pub intégré.
Pour installer l'application, il faut un iPhone tournant sous iOS 18.0 au minimum, ce qui exclut donc les modèles trop anciens comme l'iPhone X ou l'iPhone 8. L'application pèse 349,8 Mo. L'entreprise y proposera des achats intégrés pour ces deux abonnements : Perplexity Pro à 22 euros par mois (ou 229 euros par an) et Perplexity Max à 229 euros par an.
Côté données personnelles, la fiche App Store indique que Comet collecte la localisation, les coordonnées, des informations financières et des données de diagnostic. Perplexity précise que ces informations ne sont pas liées directement à l'identité de l'utilisateur.
Rappelons que contrairement à ChatGPT, Perplexity a décidé de jeter l'éponge sur son modèle publicitaire. L'entreprise souhaite davantage mettre en avant ses abonnements ainsi que ses offres professionnelles afin de gagner davantage la confiance des utilisateurs.