Perplexity lance un programme de parrainage pour son navigateur web dopé à l'IA, Comet. Les utilisateurs peuvent désormais gagner de l'argent en invitant leurs contacts. Ces derniers bénéficieront de leur côté d'un mois gratuit à Perplexity Pro.
Entre ChaGPT Atlas, Google AI Edition, Edge Copilot, ou encore Opera Neon, pour une raison indéterminée, le navigateur agentique a le vent en poupe. Perplexity compte bien pousser Comet au devant de la scène et pour ça, l'entreprise est prête à mettre la main au portefeuille.
Un système de récompenses pour accélérer l'adoption
Après plusieurs mois de bêta fermée, Comet est accessible à tous gratuitement depuis le 2 octobre 2025. Le navigateur, basé sur Chromium, intègre un assistant IA capable de résumer des contenus, de traduire des textes ou encore d'automatiser certaines tâches de navigation. Et pour en profiter pleinement, il faudra un compte Perplexity Pro.
L'entreprise a donc mis en place un système de parrainage relativement simple. Depuis quelques jours, au sein des paramètres du chatbot, il est possible de configurer un identifiant personnel. Ce dernier est utilisé pour la mise en place d'un lien personnel à partager avec son entourage sous la forme pplx.ai/[identifiant]. Lorsqu'un contact télécharge Comet pour la première fois, se connecte avec un compte Perplexity et pose sa première question, le parrain reçoit un paiement. Les montants varient selon les pays : en France, l'entreprise reverse 8 euros pour chaque parrainage effectué (contre $15 aux Etats-Unis).
Les versements sont gérés par Dub Technologies Inc. Les règlements interviennent mensuellement, mais un délai de 30 jours s'applique avant le premier versement. Aucune limite de gains n'est fixée, ce qui permet théoriquement de cumuler les parrainages. En revanche, l'opération n'est certainement pas éternelle. Du côté des filleuls, ils reçoivent un mois gratuit à Perplexity Pro, un abonnement normalement facturé aux alentours de 22 euros par mois qui donne accès à des modèles d'IA avancés.
Il faut dire que l'arrivée d'Open AI avec Atlas n'est certainement pas vue d'un très bon œil. Selon les données de StatCounter pour le marché européen, ChatGPT écrase complètement ses concurrents, et disposerait d'une part de marché de 84.85% devant CoPilot à 6.38% et Perplexity à 6,3%.