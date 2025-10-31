Après plusieurs mois de bêta fermée, Comet est accessible à tous gratuitement depuis le 2 octobre 2025. Le navigateur, basé sur Chromium, intègre un assistant IA capable de résumer des contenus, de traduire des textes ou encore d'automatiser certaines tâches de navigation. Et pour en profiter pleinement, il faudra un compte Perplexity Pro.

L'entreprise a donc mis en place un système de parrainage relativement simple. Depuis quelques jours, au sein des paramètres du chatbot, il est possible de configurer un identifiant personnel. Ce dernier est utilisé pour la mise en place d'un lien personnel à partager avec son entourage sous la forme pplx.ai/[identifiant]. Lorsqu'un contact télécharge Comet pour la première fois, se connecte avec un compte Perplexity et pose sa première question, le parrain reçoit un paiement. Les montants varient selon les pays : en France, l'entreprise reverse 8 euros pour chaque parrainage effectué (contre $15 aux Etats-Unis).​