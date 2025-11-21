Alors quelles sont les fonctions disponibles dans la version Android de Comet ? Perplexity a tenu à intégrer en priorité les options favorites de ses utilisateurs. Il est ainsi possible d'échanger avec ce navigateur par écrit mais aussi par le biais de commandes vocales et de rechercher des informations dans tous les onglets ouverts. Pour plus de transparence, l'IA détaille toutes ses actions, étape par étape.