Après de longs mois d'attente, la version Android du navigateur Comet, développé par Perplexity, est enfin disponible globalement.
Connue pour son moteur de recherche Perplexity AI, la firme Perplexity a lancé Comet, un navigateur boosté à l'IA l'été dernier. Intégrant nativement 1Password et disponible jusqu'ici uniquement sur ordinateur, le service est devenu gratuit en octobre. Rêvant de détrôner Google Chrome, la société vient d'annoncer la disponibilité de Comet sur les smartphones Android.
Comet débarque en version Android
Bien que les navigateurs IA soulèvent de nombreuses questions, de nombreuses entreprises se sont lancées dans le domaine, Perplexity en tête. Bien décidée à grapiller de précieuses places de marché, la firme vient de déployer gratuitement une version Android de son navigateur web Comet sur le Play Store. Il s'agit là, bien sûr, d'une étape majeure pour l'IA agentique, qui devrait prendre de plus en plus de place dans le quotidien des utilisateurs.
D'ores et déjà utilisé, selon les dires de Perplexity, par des millions de personnes, Comet a été entièrement repensé pour la navigation mobile. L'outil a été conçu comme un véritable assistant de poche, qui peut non seulement répondre aux questions des utilisateurs mais aussi exécuter certaines tâches : « grâce au raisonnement élargi de Comet Assistant, vous pouvez voir exactement quelles actions votre assistant Comet effectue et intervenir à tout moment », a notamment expliqué l'équipe dans l'annonce.
Quelles fonctionnalités sont disponibles en version mobile ?
Alors quelles sont les fonctions disponibles dans la version Android de Comet ? Perplexity a tenu à intégrer en priorité les options favorites de ses utilisateurs. Il est ainsi possible d'échanger avec ce navigateur par écrit mais aussi par le biais de commandes vocales et de rechercher des informations dans tous les onglets ouverts. Pour plus de transparence, l'IA détaille toutes ses actions, étape par étape.
Comet est également capable, grâce à son option de synthèse intelligente de résumer les informations disponibles au sein d'une page ou même de plusieurs onglets. L'outil peut aussi remplir seul des formulaires, faciliter les paiements en ligne ou vérifier la véracité de certaines informations. Incluant nativement un bloqueur de publicités, Comet peut bloquer les spams et les pop-ups. L'utilisateur dispose également d'une liste blanche pour lister ses sites de confiance.
L'objectif est, on le voit, de faire de ce service un véritable incontournable pour la productivité. Quant à la version iOS, elle est bien dans les tuyaux, mais sa date de sortie n'a pas encore été dévoilée. Patience, donc…