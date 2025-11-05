Vie privée : face aux critiques, Perplexity veut jouer la carte de la transparence

Le navigateur Comet de Perplexity se dote d'un nouveau widget dédié à la protection de la vie privée. Cette mise à jour facilite l'accès aux réglages sensibles et clarifie la gestion des données par l'assistant IA.
Alors que la sécurité des navigateurs IA est décriée de toutes parts, Perplexity lance une mise à jour afin d'afficher davantage de transparence sur les pratiques de son navigateur Comet. Ce dernier embarque désormais un widget baptisé Privacy Snapshot, lequel regroupe l'ensemble des contrôles de confidentialité et de sécurité accessibles depuis la page d'accueil.
Un widget pour centraliser les contrôles
Le widget Privacy Snapshot s'affiche directement sur la page d'accueil de Comet. À l'instar du compteur de Brave, ce dernier affiche le nombre de publicités et trackers bloqués. En cliquant dessus, l'utilisateur accède immédiatement à l'ensemble des paramètres de confidentialité, qu'il peut ajuster selon ses préférences.
Les paramètres du Comet Assistant, la panneau latéral de droite qui permet de poser des questions sur les onglets ouverts, ont également été réorganisés. Trois options principales sont proposées : bloquer l'assistant sur certains sites spécifiques, désactiver complètement ses interactions avec les pages web, ou encore consulter une explication détaillée de la manière dont Comet utilise les données de navigation. En plus du module Safe Browing de Google pour la protection contre les sites malveillants, par défaut, Comet bloque les traqueurs et les publicités. L'internaute peut choisir de désactiver cette option complètement ou pour certains sites en particulier.
Face aux critiques pointant la collecte massive des données, aucun doute, Perplexity veut jouer le jeu de la transparence en centralisant ces options plutôt qu'en les dispersant dans plusieurs menus.
Il n'empêche qu'un flou subsiste sur la collecte réelle des données par Perplexity. Il faut dire que Comet repose sur un modèle hybride. Celui-ci distribue le traitement des données entre l'appareil de l'utilisateur et les serveurs de l'entreprise. Les identifiants de connexion, comme les mots de passe ou les informations bancaires, restent stockés localement sur la machine. En revanche, lorsqu'une requête est adressée à l'assistant, certaines informations comme l'onglet actif et l'historique sont transférées vers les serveurs pour permettre l'exécution de la tâche demandée. Ces données peuvent être supprimées à tout moment par l'utilisateur.
Perplexity affirme que "les requêtes jugées personnelles sont automatiquement effacées au bout de 30 jours." Autant dire qu'il est difficile de faire plus vague. En interrogeant le chatbot de Perplexity sur le sujet, ce dernier nous précise que les requêtes "jugées personnelles" sont celles qui nécessitent des informations sur l'utilisateur : la réservation d'un restaurant (géolocalisation, accès au calendrier), la gestion et le traitement des emails, la planification d'un rendez-vous ou toute requête nécessitant l'extraction de l'historique de navigation pour apporter un contexte personnalisé.