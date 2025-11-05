Vie privée : face aux critiques, Perplexity veut jouer la carte de la transparence

Le widget Privacy Snapshot s'affiche directement sur la page d'accueil de Comet. À l'instar du compteur de Brave, ce dernier affiche le nombre de publicités et trackers bloqués. En cliquant dessus, l'utilisateur accède immédiatement à l'ensemble des paramètres de confidentialité, qu'il peut ajuster selon ses préférences.

Les paramètres du Comet Assistant, la panneau latéral de droite qui permet de poser des questions sur les onglets ouverts, ont également été réorganisés. Trois options principales sont proposées : bloquer l'assistant sur certains sites spécifiques, désactiver complètement ses interactions avec les pages web, ou encore consulter une explication détaillée de la manière dont Comet utilise les données de navigation. En plus du module Safe Browing de Google pour la protection contre les sites malveillants, par défaut, Comet bloque les traqueurs et les publicités. L'internaute peut choisir de désactiver cette option complètement ou pour certains sites en particulier.