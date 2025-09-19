Perplexity mise sur 1Password pour doper la sécurité de Comet, son navigateur IA

Si les navigateurs argentiques en laissent plus d'un dubitatif sur la protection des données personnelles, Perplexity entend rassurer les foules et annonce l'intégration native du gestionnaire de mots de passe 1Password dans son navigateur Comet.
Une intégration native de 1Password
L'extension 1Password s'invite ainsi par défaut au sein du navigateur de Perplexity. D'une part, le chiffrement par défaut des mots de passe et des clés d'accès est conservé même lors des actions automatisées de Comet. L'éditeur promet également une authentification instantanée sans interruption du flux de navigation, ainsi qu'une transparence totale sur l'utilisation des identifiants et la synchronisation des données.
D'autre part, le système conserve les données de navigation en local sur l'appareil, tandis que 1Password ajoute une couche de chiffrement de bout en bout. Concrètement, les informations personnelles ne sont jamais envoyées vers les serveurs Perplexity. Comet sera toujours en mesure d'apprendre les habitudes de navigation, de gérer des tâches automatisées comme les réservations, et d'accéder à des informations personnelles. D'une certaine manière, 1Password valide les dispositifs de sécurité des données personnelles mis en place par Perplexity.
Au-delà de rassurer les internautes, pour Perplexity, il s'agit de proposer une solution clé-en-main. Nul besoin, donc, de se rendre au sein du Chrome Web Store et d'installer une extension tierce. Reste que cette intégration native donne d'emblée à 1Password un avantage sur ses concurrents. D'autant que l'extension reste gratuite pour les utilisateurs 1Password existants, avec une réduction de 25% proposée aux nouveaux clients. De son côté, Perplexity profite alors de la renommée de son partenaire pour booster les téléchargements de son navigateur auprès des utilisateurs souhaitant avant tout profiter de cette promotion.
En tout cas, cette communication semble tomber à pic alors qu'on vient e découvrir un nouveau malware de type infostealer qui s'empare précisément des mots de passe stockés nativement au sein des navigateurs basés sur Chromium. Il reste bien entendu possible d'installer un autre gestionnaire de mots de passe tels que Proton Pass ou NordPass.