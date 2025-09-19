Perplexity mise sur 1Password pour doper la sécurité de Comet, son navigateur IA

L'extension 1Password s'invite ainsi par défaut au sein du navigateur de Perplexity. D'une part, le chiffrement par défaut des mots de passe et des clés d'accès est conservé même lors des actions automatisées de Comet. L'éditeur promet également une authentification instantanée sans interruption du flux de navigation, ainsi qu'une transparence totale sur l'utilisation des identifiants et la synchronisation des données.

D'autre part, le système conserve les données de navigation en local sur l'appareil, tandis que 1Password ajoute une couche de chiffrement de bout en bout. Concrètement, les informations personnelles ne sont jamais envoyées vers les serveurs Perplexity. Comet sera toujours en mesure d'apprendre les habitudes de navigation, de gérer des tâches automatisées comme les réservations, et d'accéder à des informations personnelles. D'une certaine manière, 1Password valide les dispositifs de sécurité des données personnelles mis en place par Perplexity.