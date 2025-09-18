Raven Stealer utilise une méthode d'injection de processus particulièrement efficace pour échapper à la détection. D'une part, le code malveillant principal est stocké sous forme de bibliothèque dynamique (DLL) directement à l'intérieur du fichier exécutable. Cette DLL contient toute la chaine logique pour organiser le vol de données. Mais puisqu'elle est chiffrée avec l'algorithme ChaCha20, elle reste invisible. Par ailleurs, ce fichier malveillant n'est jamais écrit sur le disque dur de la victime. Il reste crypté à l'intérieur de l'exécutable principal et n'est déchiffré qu'en mémoire vive lors de l'exécution. De cette manière, le malware échappe à la détection par les antivirus qui analysent principalement les fichiers stockés sur disque.

Le processus d'infection débute par la création d'une nouvelle instance du navigateur Chromium en état suspendu. Cette technique, appelée "process suspension", consiste à lancer un programme légitime, mais à l'arrêter immédiatement avant qu'il ne commence son exécution normale. La DLL déchiffrée est ensuite injectée dans ce processus suspendu grâce à une technique appelée "reflective process hollowing". Cette méthode remplace le code légitime du processus par le code malveillant, tout en conservant l'apparence d'un programme authentique pour le système Windows.

Les analystes de Point Wild expliquent que Raven Stealer pèse 7 Mo et utilise le format PE (Portable Executable). Ce format permet à Windows d'organiser les données des fichiers exécutables, des DLL et des pilotes. Il définit la manière dont Windows doit charger et exécuter le programme en mémoire. C'est bien évidemment à ce niveau que nous retrouvons le code malveillant.