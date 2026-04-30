Aujourd'hui, le combat contre le streaming illégal de rencontres sportives est pris très au sérieux par les autorités publiques. On voit ainsi la justice imposer dorénavant des blocages massifs qui s'appliquent autant aux FAI qu'aux DNS ou même aux VPN. Et ça ne s'arrête pas là, car même le streaming passant par des plateformes comme Telegram est maintenant attaqué.

L'Arcom donne en effet aujourd'hui suite à une plainte déposée à la fin 2025 par l'Association pour la protection des programmes sportifs (APPS) contre Telegram, qui aurait permis la diffusion illégale de milliers de confrontations sportives (avec le football en premier chef) durant l'année 2024.

Après examen, l'Arcom a estimé que Telegram n'a pas été assez réactive pour arrêter les retransmissions en cours, et aussi qu'elle avait laissé active les chaînes qui avaient produit ces retransmissions.