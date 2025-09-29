En mai dernier, Pavel Durov avait accusé la France de tentative d'ingérence à l'occasion des élections en Roumanie. Un type d'opération qui se serait répété du côté du voisin moldave.

En effet, dans un long message posté sur Telegram et sur son compte X, Pavel Durov a accusé à nouveau hier les autorités françaises d'avoir fait pression sur lui. L'objectif ? Censurer des canaux Telegram dont le « seul point commun était qu'ils exprimaient des positions politiques déplaisantes aux gouvernements français et moldave. » Des chaînes qui, précise-t-il, ne proposaient pas du contenu illégal.