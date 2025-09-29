Le fondateur de l'application de messagerie Telegram accuse une fois encore la France de l'avoir poussé à de la censure politique. Cette fois, ce serait le cas du côté de la Moldavie.
Pavel Durov, l'homme à l'origine de Telegram, n'est plus du tout un ami des autorités françaises, depuis qu'il a été arrêté à la sortie de son jet privé à l'aéroport du Bourget, en août 2024. Depuis, il multiplie les accusations contre les autorités françaises, qui utiliseraient sa position judiciaire compliquée pour obtenir de lui des actes de censure.
Pavel Durov accuse à nouveau la France d'ingérence
En mai dernier, Pavel Durov avait accusé la France de tentative d'ingérence à l'occasion des élections en Roumanie. Un type d'opération qui se serait répété du côté du voisin moldave.
En effet, dans un long message posté sur Telegram et sur son compte X, Pavel Durov a accusé à nouveau hier les autorités françaises d'avoir fait pression sur lui. L'objectif ? Censurer des canaux Telegram dont le « seul point commun était qu'ils exprimaient des positions politiques déplaisantes aux gouvernements français et moldave. » Des chaînes qui, précise-t-il, ne proposaient pas du contenu illégal.
L'État répond mollement
Il explique par ailleurs que ces demandes se seraient faites en utilisant son dossier judiciaire comme levier. Un « intermédiaire m'a alors informé qu'en échange de cette coopération, les services secrets français"diraient du bien" de moi au juge qui avait ordonné mon arrestation en août dernier ». Autant dire que l'on serait sur une affaire potentiellement très grave si elle se confirmait.
Du côté de la France, on n'a pas cherché à donner trop d'écho à cette accusation. Le compte X de réponses officielles de l'État, @FrenchResponse, s'est contenté de faire remarquer que les accusations d'ingérences françaises émanant de Pavel Durov avaient eu lieu à chaque fois le jour d'une élection. Sera-ce suffisant pour éteindre définitivement la polémique ?