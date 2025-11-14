Le patron de Telegram, Pavel Durov, peut respirer. Le contrôle judiciaire qui lui était imposé prend finalement fin.
Depuis un peu plus d'un an, Pavel Durov vit sous contrôle judiciaire, à la suite de son arrestation à l'aéroport du Bourget. Le patron et fondateur de Telegram était accusé de nombreuses infractions relavant, en majorité, d'une sorte de complicité pour des activités de criminalité organisée. Un dossier judiciaire qui vient de connaître une inflexion majeure ces derniers jours.
Le contrôle judiciaire de Pavel Durov levé
Pavel Durov était déjà un peu plus libre de ses mouvements depuis la mi-juin dernière. Depuis cette date en effet, il lui était autorisé de rejoindre son domicile de Dubaï, tout en devant tout de même revenir tous les 14 jours pointer en France. Une contrainte qui vient de s'évanouir.
En effet, comme nous l'apprend le Figaro, l'homme d'affaires franco-russe vient d'obtenir la fin de cette contrainte sur sa liberté. Cela signifie qu'il pourra dorénavant voyager à l'étranger à sa guise, sans avoir à revenir périodiquement en France pour pointer à un commissariat.
Le fondateur de Telegram a multiplié les critiques contre les autorités françaises
Une mesure qui découle semble-t-il de son bon comportement, Pavel Durov ayant « parfaitement respecté son contrôle judiciaire » selon une source judiciaire, qui s'est confiée à l'AFP. Mais si l'homme d'affaires a été parfaitement dans les clous au niveau légal, on ne peut dire qu'il ait tout fait pour obtenir les bonnes grâces du pouvoir à Paris.
Le patron de Telegram a ainsi publiquement accusé par deux fois la France de faire de l'ingérence dans des élections européennes, en cherchant à obtenir de sa part la suppression de canaux Telegram qui n'enfreignaient pas la loi. La première accusation a eu lieu au mois de mai dernier, pour l'élection en Roumanie, puis la seconde en septembre, lors du scrutin en Moldavie. Des interventions qui ne lui ont pas donc porté malheur.