Pavel Durov était déjà un peu plus libre de ses mouvements depuis la mi-juin dernière. Depuis cette date en effet, il lui était autorisé de rejoindre son domicile de Dubaï, tout en devant tout de même revenir tous les 14 jours pointer en France. Une contrainte qui vient de s'évanouir.

En effet, comme nous l'apprend le Figaro, l'homme d'affaires franco-russe vient d'obtenir la fin de cette contrainte sur sa liberté. Cela signifie qu'il pourra dorénavant voyager à l'étranger à sa guise, sans avoir à revenir périodiquement en France pour pointer à un commissariat.