Rien de très inquiétant de prime abord. Les victimes, souvent issues de l'univers de la finance, des cryptomonnaies ou du Web3, reçoivent un message Telegram qui semble anodin : une invitation à rejoindre une réunion Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet. En réalité, le compte qui l'a envoyé est usurpé, et le lien redirige vers un faux site imitant ces plateformes, où un message d'erreur s'affiche.