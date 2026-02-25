Dans le détail, les chercheurs et chercheuses ont confirmé avoir observé des acteurs associés à Lazarus dans une attaque ciblant une entité au Moyen-Orient, ainsi qu’une tentative distincte dirigée contre une organisation de santé aux États-Unis. Le chiffrement n’a pas été mené à terme dans ce second cas, mais la finalité ne fait guère de doute. L’opération s’inscrit dans une série d’actions à visée financière impliquant cette fois Medusa, un ransomware-as-a-service (RaaS) lancé en 2023 et opéré par le groupe cybercriminel Spearwing.

Fait intéressant, Lazarus était jusqu’ici essentiellement associé à des familles de ransomware développées en interne. Le recours à Medusa suffit donc déjà à marquer un changement d’outil, mais Lazarus ne fait pas que remplacer une souche par une autre. Le groupe s’appuie désormais sur une offre déjà structurée, avec sa propre infrastructure d’extorsion, son modèle d’affiliation et un écosystème criminel bien installé.

Une configuration qui brouille d’autant plus la lecture des attaques, Medusa n’étant pas la signature d’un seul groupe, mais un service partagé. Les intrusions attribuées à Lazarus se retrouvent ainsi mêlées à d’autres campagnes sur le site de leak du ransomware, où figurent, depuis novembre 2025, plusieurs établissements de santé et organisations associatives au profil proche de celui des deux cas documentés. De quoi suggérer d’autres opérations liées au groupe nord-coréen, sans attribution formelle possible pour le moment.