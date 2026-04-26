L'équipe Press-Play-On-Tape avait d'abord porté le jeu sur l'Arduboy FX-C, une console Arduino. Press-Play-On-Tape a travaillé sur plusieurs générations de matériel Arduino avant d'arriver là.

Flipper Devices a rendu le portage possible en ouvrant son écosystème à des développeurs tiers via le Flipper Lab, sa plateforme de distribution d'applications. Apfxtech a ensuite adapté ce travail au microcontrôleur STM32WB55 du Flipper Zero et à son écran LCD monochrome de 1,4 pouce

Vous retrouvez le jeu original en intégralité, avec une bande-son entièrement refaite et des contrôles conçus pour les boutons de l'appareil. Vous pouvez y jouer directement sur l'appareil, via USB sur PC, ou sur téléviseur en branchant le module vidéo HDMI de Flipper. Apfxtech a également publié le code source sur GitHub.