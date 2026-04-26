Jordan Mechner a créé Prince of Persia en 1989 sur Apple II. Trente-sept ans plus tard, le développeur apfxtech en a livré une version native pour Flipper Zero, baptisée Prince of Arabia. Vous pouvez la télécharger gratuitement depuis le Flipper Lab dès aujourd'hui.
Le Flipper Zero est un outil de cybersécurité de poche, open source, que ses utilisateurs détournent depuis des années pour scanner des puces RFID, émuler des badges NFC ou tester des fréquences radio. Flipper Devices a progressivement ouvert sa plateforme à un catalogue d'applications tierces, dont certaines n'ont rien à voir avec la sécurité. Des développeurs y ont déjà porté Doom. En mars dernier, apfxtech y a ajouté Prince of Persia, jeu complet avec une bande-son refaite et des contrôles adaptés, pour une heure de jeu sur un écran monochrome de 1,4 pouce.
Comment Prince of Persia a atterri sur Flipper Zero
L'équipe Press-Play-On-Tape avait d'abord porté le jeu sur l'Arduboy FX-C, une console Arduino. Press-Play-On-Tape a travaillé sur plusieurs générations de matériel Arduino avant d'arriver là.
Flipper Devices a rendu le portage possible en ouvrant son écosystème à des développeurs tiers via le Flipper Lab, sa plateforme de distribution d'applications. Apfxtech a ensuite adapté ce travail au microcontrôleur STM32WB55 du Flipper Zero et à son écran LCD monochrome de 1,4 pouce
Vous retrouvez le jeu original en intégralité, avec une bande-son entièrement refaite et des contrôles conçus pour les boutons de l'appareil. Vous pouvez y jouer directement sur l'appareil, via USB sur PC, ou sur téléviseur en branchant le module vidéo HDMI de Flipper. Apfxtech a également publié le code source sur GitHub.
Un jeu de 1989 qui n'avait jamais été porté sur ce type de matériel
Depuis des années, des développeurs portent Doom sur des matériels improbables, des écouteurs aux cigarettes électroniques en passant par des cultures de neurones humains. Prince of Persia n'avait jamais figuré dans cette catégorie, pourtant au même poids technique. Jordan Mechner a conçu son jeu en rotoscopie sur Apple II, une technique légère qui aurait permis ce type de portage bien plus tôt. Le Flipper Zero a pourtant tout d'une machine taillée pour ce genre d'expérience. Flipper Devices y a intégré un processeur basse consommation, une batterie autonome et des boutons physiques qui donnent au jeu une prise en main directe. Des passionnés ont d'ailleurs déjà poussé l'expérience plus loin en connectant l'appareil à un téléviseur via le module vidéo HDMI. Apfxtech a livré le jeu complet, bande-son refaite, contrôles pensés pour les boutons du Flipper Zero, et a publié le code source sur GitHub. Sur l'écran de 128x64 pixels du Flipper Zero, le prince rotoscopé traverse ses donjons exactement comme en 1989.
Vous connaissez peut-être le Flipper Zero pour avoir déverrouillé une Tesla à distance, ou pour avoir planté un iPhone sous iOS 17. Flipper Devices a pourtant aussi ouvert sa plateforme à des usages sans rapport avec la sécurité, des jeux rétro en tête.
Et si vous vous demandez pourquoi faire tourner Prince of Persia sur un outil de hacking, c'est simple, c'est « Just because they could ».