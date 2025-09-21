Nouvelle « victime » du fameux test « Will it run DOOM? » : une vapoteur fait tourner le jeu, mais il y a tout de même une astuce.
Si une tondeuse à gazon Husqvarna a été en mesure de faire tourner DOOM alors, pourquoi pas une calculatrice ou une vapoteuse ? Dans ce dernier cas, la vapoteuse se contente cependant de servir de relais. Explications.
DOOM, Minecraft et des émulateurs sur une calculette
En tout début d'année, nous nous faisions l'écho de cette petite prouesse technique, à savoir faire tourner le jeu d'action DOOM d'id Software au sein d'un fichier PDF.
Quelques mois plus tard, ce fût au tour d'une version baptisée Anker DOOM de voir le jour : l'idée était cette fois de faire tourner la référence du FPS sur une appareil pour le moins suprenant : un chargeur signé Anker. Les « exploits » de ce type ne sont donc pas vraiment nouveaux, mais on s'amuse à les énumérer afin de voir à quel point… on peut faire absolument n'importe quoi 😁
C'est ainsi que sur Reddit, un certain Asleep_Chicken5735 a installé le jeu d'id Software sur sa calculatrice Casio fx-CG50. C'est vrai, ce n'est pas la première fois qu'une calculatrice sert à faire des maths d'un genre un peu particulier. Là où les choses sont plus intéressantes, c'est que le même utilisateur a aussi installé un émulateur NES, GameBoy Color et un mod de Minecraft !
Une simple vapoteuse…
Cela dit, le plus fort est à venir et concerne bien DOOM. En effet, nos confrères de VideoCardz relaient la prouesse d'une usager qui est parvenu à faire tourner le jeu d'id Software sur une vapoteuse.
Alors, soyons parfaitement clair, le jeu ne tourne pas directement depuis la vapoteuse qui se contente de servir de relais via un système de partage d'écran. Pour autant, on ne s'attendra pas à voir quoi que ce soit tourner sur le petit afficheur de ce genre de produits. Dans le cas présent, la fluidité n'est pas tout à fait au rendez-vous et, même le rendu des couleurs, semble un peu étrange.
La vapoteuse utilisée est un modèle Aspire PIXO qui se négocie moins de 30 euros et qui a la particularité d'embarquer un hardware étonnament musclé : on parle d'un processeur ARM Puxa PY32F403XC associé à 64 Ko de RAM, 256 Ko de flash et, pour l'occasion, 16 Mo de flash SPI externe. Tout cela pour exploiter l'afficheur LCD de 323 x 173 pixels. Oui, tout ça sur une simple vapoteuse !