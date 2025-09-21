En tout début d'année, nous nous faisions l'écho de cette petite prouesse technique, à savoir faire tourner le jeu d'action DOOM d'id Software au sein d'un fichier PDF.

Quelques mois plus tard, ce fût au tour d'une version baptisée Anker DOOM de voir le jour : l'idée était cette fois de faire tourner la référence du FPS sur une appareil pour le moins suprenant : un chargeur signé Anker. Les « exploits » de ce type ne sont donc pas vraiment nouveaux, mais on s'amuse à les énumérer afin de voir à quel point… on peut faire absolument n'importe quoi 😁