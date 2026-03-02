Le passage de Pong à Doom est objectivement plus complexe. Pong, c'est un axe de déplacement et une raquette. Doom implique un environnement 3D, des ennemis et de l'exploration. La marche est haute. Pourtant, il faut garder la tête froide.

D'abord, les neurones ne « comprennent » pas le jeu. Steve Furber, professeur d'informatique à l'Université de Manchester, souligne un point gênant. Personne ne sait encore comment ces cellules interprètent ce qu'on attend d'elles. On observe des réponses à des stimuli, pas une compréhension. La nuance est capitale. Kagan lui-même le reconnaît en décrivant ses neurones comme un « matériau capable de traiter l'information d'une manière que le silicium ne peut pas reproduire ». Pour ceux (comme l'auteur de cet article) à qui le cadre éthique d'une telle entreprise donne des frissons d'horreur, Kagan nuance : n'est pas un cerveau miniature qui joue, c'est un substrat biologique dont on exploite les réactions électriques. S'en satisfera qui veut.

Ensuite, Cortical Labs n'est pas un laboratoire universitaire désintéressé. C'est une entreprise qui commercialise le CL1 et cherche des débouchés concrets. La démonstration Doom, aussi spectaculaire soit-elle, reste un coup de communication très calibré. L'informatique quantique s'y était essayée aussi, sans que cela ne prouve grand-chose sur ses capacités pratiques.

Cela dit, les perspectives existent. Le contrôle de bras robotiques fait partie des applications envisagées par la startup. Si les neurones parviennent un jour à exceller à Doom, la route vers des tâches plus utiles pourrait s'entrouvrir.