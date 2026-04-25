Turtle Beach innove dans les accessoires gaming, proposant des écrans tactiles sur de nouveaux périphériques. De la souris milieu de gamme, au clavier haut de gamme, le fabricant prend de court ses concurrents.
Turtle Beach a annoncé le lancement de la gamme Command Series, une nouvelle gamme de périphériques pour PC. Claviers gamer, souris gaming et même pavé numérique, le constructeur fait le plein d'accessoires pour les gamers. Cette nouvelle gamme se pare d'écrans tactiles sur certains produits, une originalité, mais pour quelle utilité ?
Des écrans tactiles à foison
L'élément le plus notable de cette nouvelle gamme Command Series, c'est sans conteste l'intégration d'écrans tactiles, baptisés Command Touch. Ces derniers sont présents sur les modèles KB7, KB5 et MC7. Ces écrans permettent d'accéder rapidement à diverses fonctions sans quitter son poste de jeu : changement de profil, lancement de macros, réglage du volume, surveillance des statistiques système, ou encore contrôle d'applications de streaming comme OBS et Streamlabs.
Sur le clavier KB7, l'écran tactile mesure 4,3 pouces. Le KB5 embarque pour sa part un écran plus compact de 2,4 pouces. La souris MC7 dispose également d'un écran tactile, présenté comme un outil de commande à destination des streamers et créateurs de contenu. Ce dernier, leur permettant notamment de gérer leur diffusion en direct ou de couper leur microphone sans interrompre leur session.
Des claviers robustes et ultra réactifs
Le KB7 est un clavier TKL filaire équipé de switches à effet Hall Titan. Ces derniers sont annoncés pour une durée de vie de 100 millions d'activations. Le Turtle Beach KB7 offre un taux de rafraîchissement de 8 000 Hz, un châssis renforcé en aluminium, des touches en PBT double injection, et un repose-poignet amovible. Deux rails modulaires permettent d'y connecter le pavé numérique KP7. Le KB7 sera commercialisé au tarif de 209,99 €.
Le KB5 taille standard reprend des switches à effet Hall avec une course d'activation de 1,2 mm, ainsi qu'un taux de rafraîchissement de 8 000 Hz. Il propose cinq touches macro dédiées et une molette de volume. Le KB5 est commercialisé au tarif de 159,99 €.
Enfin, le pavé numérique KP7 peut fonctionner de façon autonome ou se connecter au KB7 via les rails modulaires. Il intègre les mêmes switches Hall Titan et offre une latence de 0,125 ms. Le KP7 est vendu 109,99 €.
Trois souris gamer haute précision
La Turtle Beach MC7 est le modèle le plus haut de gamme de cette nouvelle série. Cette souris sans fil propose une connectivité tri-mode (2,4 GHz, Bluetooth et filaire), un capteur optique Owl Eye de 30 000 DPI, et des switches optiques Titan.
Son écran tactile la distingue des autres souris du marché. Elle fonctionne avec deux batteries de 1 000 mAh remplaçables à chaud, offrant jusqu'à 10 heures d'autonomie à pleine puissance ou 15 heures avec l'éclairage RGB désactivé. Une station de recharge est incluse. Elle sera commercialisée au tarif de 159,99 €.
La MC5, sans fil est également une souris gamer, moins onéreuse et sans écran tactile. Elle embarque toutefois le même capteur 30 000 DPI, propose un taux de rafraîchissement de 8 000 Hz et une autonomie annoncée de 35 heures. Elle sera vendue au prix de 119,99 €.
Enfin, la Turtle Beach MC3 est la version filaire de la gamme, avec un capteur Owl Eye 30 000 DPI, une fréquence d'échantillonnage de 1 000 Hz et jusqu'à 29 entrées programmables via la fonction Easy-Shift. Elle sera commercialisée à 79,99 €.
Quand sera disponible la nouvelle gamme Turtle Beach ?
Les claviers seront disponibles à partir du 21 mai 2026, tandis que les souris arriveront en juillet. L'ensemble est d'ores et déjà en précommande sur le site officiel de la marque et chez certains revendeurs partenaires.