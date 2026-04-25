Le KB7 est un clavier TKL filaire équipé de switches à effet Hall Titan. Ces derniers sont annoncés pour une durée de vie de 100 millions d'activations. Le Turtle Beach KB7 offre un taux de rafraîchissement de 8 000 Hz, un châssis renforcé en aluminium, des touches en PBT double injection, et un repose-poignet amovible. Deux rails modulaires permettent d'y connecter le pavé numérique KP7. Le KB7 sera commercialisé au tarif de 209,99 €.