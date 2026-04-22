Foire aux questions

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Qu’est-ce que le « debloating » sur Windows 11, et comment un outil peut-il le faire dès la création d’une clé d’installation ?

Le debloating consiste à empêcher l’installation (ou le rétablissement) de certaines applications préinstallées et services jugés non essentiels. Techniquement, cela passe souvent par des paramètres d’installation (réponses « unattended »), des scripts de post-installation ou des réglages appliqués à l’image/au support pour que certains composants ne soient pas provisionnés au premier démarrage. L’intérêt de le faire dès la création du support est d’éviter une suppression manuelle après coup, et de réduire l’encombrement dès la première session. Il faut garder en tête que certaines apps « système » sont liées à l’écosystème Windows et peuvent être réintroduites par des mises à jour ou des politiques d’entreprise selon les cas.

Qu’appelle-t-on une installation silencieuse (unattended) de Windows 11, et quels sont les principaux risques ?

Une installation silencieuse automatise l’assistant d’installation en fournissant à l’avance les choix habituellement saisis à l’écran (disque cible, région, compte, options, etc.). Concrètement, cela repose sur un fichier de réponses (unattend) et/ou des mécanismes de déploiement qui enchaînent les étapes sans intervention. Le gain est surtout visible sur des installations répétées, des parcs de machines, ou des tests, où la standardisation fait gagner du temps. Le principal risque est le mauvais ciblage du disque (écrasement de données) si la règle choisit « le premier disque disponible » sans vérification. Il faut aussi anticiper les implications sécurité et conformité (création de compte local, paramètres de confidentialité, chiffrement) qui peuvent être activés ou non par défaut.

À quoi servent l’ESP (EFI System Partition) et les images UEFI El Torito dans un support d’installation, et pourquoi certains Linux posent problème ?

L’ESP est une petite partition en FAT32 utilisée par l’UEFI pour stocker les chargeurs de démarrage et fichiers nécessaires au boot (par exemple un gestionnaire de démarrage). El Torito est une spécification historique des CD/DVD bootables ; côté UEFI, certaines ISO embarquent une image de démarrage que les outils doivent savoir extraire et reproduire correctement sur une clé USB. Quand une distribution ne respecte pas les conventions EFI courantes (chemins attendus, structure de l’ESP, noms de fichiers), certains firmwares UEFI et certains créateurs de médias peuvent échouer à démarrer. Les ajustements côté outil consistent alors à mieux détecter ces structures « atypiques » et à placer les fichiers au bon endroit pour maximiser la compatibilité. Cela devient particulièrement pertinent pour des dérivés Linux orientés gaming ou OEM, qui adaptent parfois la chaîne de démarrage.